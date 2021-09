Zwarte Pulse 3D Wireless Headset (Midnight Black) voor PS5 nu beschikbaar voor pre-order

Sony heeft de nieuwe Midnight Black-versie van de Pulse 3D Wireless Headset beschikbaar gemaakt voor pre-order. Geïnteresseerden kunnen de headset vanaf vandaag bestellen bij Bol.com en NedGame voor €99,99.

Pulse 3D in Midnight Black

De headset voor de PS5 is sinds de lancering alleen in het wit te verkrijgen, maar Sony heeft deze week het nieuwe zwarte model onthuld. Op 29 oktober wordt de Pulse 3D in Midnight Black uitgebracht. De Midnight Black kleur bestaat volgens Sony uit twee subtiel verschillende tinten zwart en is ontworpen om aan te sluiten bij de Midnight Black PS5 DualSense controller die in juni is uitgebracht.

Sony heeft de Pulse 3D-headset ontworpen om optimaal te profiteren van de Tempest 3D AudioTech van de PS5. Het Japanse bedrijf heeft deze week ook een nieuwe equalizerfunctie toegevoegd aan de software van de PS5. De equalizer bevat drie presets – Standard, Bass Boost en Shooter – die oorspronkelijk te vinden waren in de PS4 headset companion app en nu ook aanwezig zijn op de PS5. Gebruikers kunnen hun eigen presets creëren en er maximaal drie opslaan, zodat ze in games tussen deze presets kunnen schakelen.