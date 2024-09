‘PlayStation 5 Pro verschijnt dit jaar, volgende State of Play in september’

Er gaan al geruime tijd geruchten rond over de PlayStation 5 Pro en volgens de laatste berichten van insider Jeff Grubb komt deze verbeterde console nog steeds dit jaar uit. Tijdens zijn show Game Mess Mornings deelde hij nieuwe informatie en het lijkt erop dat we mogelijk al over enkele weken meer te weten komen.

PlayStation 5 Pro

Volgens Grubb was de PS5 Pro tijdens de Gamescom in Keulen een open geheim. Hoewel de officiële aankondiging van Sony nog uitblijft, beweert Grubb dat de release nog steeds gepland staat voor 2024. “Het laatste wat ik heb gehoord is dat de PS5 Pro nog steeds dit jaar uitkomt,” aldus Grubb in zijn show.

Maar dat is niet alles. Grubb sprak ook over een mogelijke onthulling die eind september zou moeten plaatsvinden. Hij benadrukte dat het niet om een grote Showcase gaat, maar om een kleinere State of Play. Hoewel hij geen definitieve bevestiging heeft dat de PS5 Pro hierin getoond zal worden, lijkt het voor de hand te liggen. “Waar anders zouden ze het kunnen aankondigen?” merkte Grubb op.