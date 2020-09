PlayStation 5 pre-order start in Nederland op 17 september: hier kun je terecht

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf vandaag is het dan toch eindelijk mogelijk om een pre-order voor de PlayStation 5 te plaatsen. Sony brengt de console op 19 november uit in Nederland en België, terwijl de PS5 in de Verenigde Staten een week eerder verschijnt. Je kan een pre-order plaatsen voor de reguliere PS5 met Blu-ray-speler voor €499,99 en de goedkopere Digital Edition heeft een prijskaartje van €399,99 gekregen. In Nederland en België beginnen retailers op 17 september met het aannemen van pre-orders. Sony lijkt geen vast tijdstip te hebben gekozen, echter houden we je in dit artikel op de hoogte van alle mogelijke locaties.

PlayStation 5 pre-order

De onderstaande webshops zullen pre-orders accepteren voor de PlayStation 5. Mocht je er zeker van willen zijn dat je een van de twee consoles op de dag van release ontvangt dan is het verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn, want we weten van de PS4-release dat het zomaar maanden kan duren voordat er aan de vraag kan worden voldoen. Daarnaast is het nog niet duidelijk hoeveel exemplaren er beschikbaar zullen zijn ten tijde van de lancering.

Naast de consoles heeft Sony ook de prijzen onthuld voor de PS5-accessoires: DualSense (€69,99), Pulse 3D (€99,99) HD-camera (€59,99) DualSense-laadstation (€29,99) en de Media Remote gaat €29,99 kosten. Deze accessoires worden eveneens op 19 november in Europa uitgebracht

PlayStation 5 voor €499,99

PlayStation 5 Digital Edition voor €399,99

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.