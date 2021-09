PlayStation 5 ontvangt woensdag nieuwe systeemupdate met M.2 SSD-ondersteuning

De komende periode worden er een flink aantal games uitgebracht en mocht je opslagruimte tekort komen, dan is er vanaf woensdag de mogelijkheid om een M.2 SSD te gebruiken. Sony heeft namelijk bekendgemaakt dat de volgende PS5-systeemupdate op 15 september wordt uitgebracht.

PS5 M.2 SSD-systeemupdate

Na installatie van de update op de PS5 of PS5 Digital Edition kan M.2 SSD-opslag worden gebruikt voor het downloaden, kopiëren en starten van PS5- en PS4-games. Je kunt PS5- en PS4-games rechtstreeks vanaf M.2 SSD-opslag spelen en games tussen de verschillende opslagopties verplaatsen. Vereiste specificaties:

Interface: PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD

PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capaciteit: 250 GB – 4 TB

250 GB – 4 TB Heatsink: vereist

vereist Minimale leessnelheid: 5.500 MB/s

5.500 MB/s Type aansluiting: Socket 3 (Key M)

Socket 3 (Key M) Enkel- of dubbelzijdig: Zowel enkelzijdige als dubbelzijdige M.2 SSD’s worden ondersteund.

Dit zijn enkele M.2 SSD’s die compatibel zijn met de PS5:

Let bij de aanschaf van een heatsink op de volgende afmetingen:

Lengte – De volgende M.2 SSD lengtes zijn compatibel met PS5: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm.

De volgende M.2 SSD lengtes zijn compatibel met PS5: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Breedte – De totale structuur (inclusief heatsink) mag niet breder zijn dan 25 mm.

De totale structuur (inclusief heatsink) mag niet breder zijn dan 25 mm. Hoogte – De totale hoogte van de M.2 SSD in combinatie met de heatsink moet minder zijn dan 11,25 mm.

Naast de ondersteuning voor M.2 SSD’s is er straks ook de mogelijkheid om 3D-audio te ervaren via de speakers van de televisie. Spelers kunnen de akoestiek van hun kamer meten met behulp van de microfoon op hun draadloze DualSense-controller om de 3D-audio-instelling toe te passen die is geoptimaliseerd voor hun kamer. Sony claimt ook dat het de audiokwaliteit van sommige titels heeft verbeterd wanneer 3D-audio voor koptelefoons is ingeschakeld.

Op het startscherm van de PS5 en de bibliotheek met games worden de verschillende versies van dezelfde game nu afzonderlijk weergeven, zodat de verschillen tussen de PS4- en PS5-versie duidelijk zichtbaar zijn. In Game Base hebben gebruikers nu toegang tot partychats en kunnen ze berichten versturen vanuit het Control Center. Gamers kunnen wanneer ze Game Base op het volledig scherm bekijken, zien hoeveel van hun vrienden online, bezig of offline zijn en meerdere vriendverzoeken tegelijk accepteren, weigeren of annuleren.

Er is ook een nieuwe Trophy Tracker waarmee spelers snel toegang hebben tot maximaal vijf trofeeën per spel via het Control Center. Wanneer spelers in uitdagingen strijden voor een betere tijd of een hogere score en een nieuwe persoonlijke beste score neerzetten, wordt automatisch een videoclip van de actie opgenomen. Spelers kunnen clips van hun persoonlijke scores ook direct delen vanaf de Challenge Card in het Control Center of vanuit de Mediagalerij. Spelers hebben directe controle over deze functionaliteit via hun instellingen voor Opnames en Uitzendingen.

