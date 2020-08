PlayStation 5: Foto’s tonen DualSense in het zwart

De DualSense-controller van de PlayStation 5 is tot op heden alleen in het wit getoond, maar inmiddels zijn er ook foto’s verschenen van de zwarte variant. Het is onbekend door wie de beelden zijn gepubliceerd, waardoor het verstandig is om dit nieuws voorlopig met een flinke korrel zout tot je te nemen.

Op het eerste gezicht ziet de controller er niet zo gepolijst uit als zijn witte tegenhanger. Het zou kunnen gaan om een vroeg prototype of het werk van een 3D-printer. Mocht er een zwarte PS5-controller komen dan hopen we in ieder geval dat Sony kiest voor zwarte koppen in plaats van wit.

PlayStation 5’s DualSense

DualSense is door Sony voorzien van een aantal nieuwe functies, waaronder haptische feedbacken adaptieve triggers. Sony heeft gekozen voor een tweekleurig kleurenschema dat vergelijkbaar is met de stijl van console. De grepen van de DualSense zijn in vergelijking met de DualShock 4 meer afgerond. De Share-knop is ook hernoemd en heet nu Create, deze knop biedt nieuwe manieren voor spelers om gameplay te creëren die ze met de wereld kunnen delen. Sony komt op een later moment met meer informatie over deze functionaliteit.

De adaptieve triggers kunnen verschillende niveaus van weerstand bieden om bijvoorbeeld het schieten van een pijl en boog echt aan te laten aanvoelen. De weerstand neemt toe naarmate je de pijl verder naar je toe haalt, terwijl een machinegeweer heel anders aanvoelt dan een jachtgeweer. Sony heeft de controller daarnaast uitgerust met een usb-c-aansluiting voor het opladen en een grotere accu. De controller is zwaarder dan de DualShock 4, maar een fractie lichter dan de huidige Xbox-controllers met batterijen erin.

