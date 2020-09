PlayStation 5 (Digital Edition) kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

Sony heeft bekendgemaakt dat de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition op 19 november in Nederland en België worden uitgebracht. De PS5 Digital Edition is te koop voor een prijs van €399,99 en de PS5 met Blu-ray-speler is verkrijgbaar voor een adviesprijs €499,99. De consoles zijn vanaf 17 september beschikbaar voor pre-order bij geselecteerde webshops. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt, BCC en Coolblue.

PlayStation 5 voor €499,99

PlayStation 5 Digital Edition voor €399,99

Beide PS5-modellen gebruiken dezelfde custom AMD-processor met geïntegreerde cpu en cpu voor gaming in native 4k, evenals dezelfde ultrasnelle SSD met geïntegreerde I/O die zal zorgen voor razendsnelle laadtijden. Beide PS5-modellen bieden ook een nieuwe ervaring via de DualSense-controller en 3D-audiomogelijkheden, zodat spelers kunnen genieten van dezelfde ervaringen, ongeacht welke PS5 ze kiezen.

“Sinds we vorig jaar voor het eerst onze volgende generatie console aankondigden, hebben we verbluffende steun gekregen van ontwikkelaars en gamefans over de hele wereld, en het is echt geweldig”, zegt Jim Ryan, president en ceo van Sony Interactive Entertainment. “Nu zijn we nog maar een paar maanden verwijderd van de lancering van PS5, dat nieuwe ervaringen zal bieden die de verwachtingen van spelers over hoe games eruit kunnen zien, voelen, klinken en spelen, overtreffen. We kunnen niet wachten tot onze fans de ongelooflijke snelheid en de adembenemende games op PS5 zelf ervaren wanneer we de consoles in november lanceren.”

Als aanvulling op zijn groeiende gamesportfolio heeft Sony vandaag verschillende nieuwe titels onthuld die naar PS5 komen, waaronder:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios en ScottGames)

Harry Potter: Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Een nieuwe God of War-titel (Santa Monica Studio)

Met titels als Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War en Demon’s Souls, vertegenwoordigt het aanbod een breed scala aan unieke ervaringen voor de PS5. Exclusieve titels van Sony’s Worldwide Studios zullen bij de lancering geprijsd zijn van €59,99 tot €79,99.

Om de PlayStation 4-community te ondersteunen worden Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure en Horizon Forbidden West ook voor de PS4-consoles uitgebracht. Hoewel deze drie games zijn ontworpen om te profiteren van PS5 en zijn unieke functies, zoals de ultrasnelle SSD en DualSense-controller, kunnen PS4-bezitters ook van deze ervaringen genieten wanneer ze uitkomen. De digitale versies voor de PS4 bevatten een gratis upgrade naar de PS5-versie, terwijl de PS4-schijfversies van deze games een gratis upgrade bevatten voor de PS5 met Blu-Ray-speler.

Ten slotte introduceerde Sony vandaag de PlayStation Plus Collection, een samengestelde reeks PS4-games die deze generatie definieerde. Deze games zijn beschikbaar voor PS Plus-leden om te downloaden en te spelen op PS5. De PS Plus-collectie bevat veelgeprezen games, waaronder Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 en nog veel meer.

Sony onthulde ook de accessoires die naast de PS5-console zullen verschijnen:

DualSense – € 69,99

PULSE 3D – € 99,99

HD-camera – € 59,99

Media Remote – € 29,99

DualSense-laadstation – € 29,99

