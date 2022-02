PlayStation 5 console covers nu beschikbaar in Nederland

De officiële covers voor de PlayStation 5 Disk en Digital Edition werden al in december 2021 aangekondigd, maar nu zijn ze ook daadwerkelijk leverbaar. Bij Amazon Nederland is de cover voor de Disk Edition inmiddels beschikbaar in de kleuren Midnight Black (zwart) en Cosmic Red (rood) voor respectievelijk €53,31 en €50,06. De covers voor de Digital Edition zijn eveneens te koop bij Amazon in de kleuren Midnight Black (zwart) en Cosmic Red (rood). In beide gevallen zijn de covers uit voorraad leverbaar, ondanks geruchten dat de producten zouden zijn uitgesteld.

Met deze covers geef je je PlayStation 5 een nieuw uiterlijk. Schuif de originele witte covers van je console en klik de nieuwe covers op hun plaats. De covers komen beschikbaar voor beide varianten van de PlayStation 5. Naast Midnight Black en Cosmic Red verschijnen in de eerste helft van 2022 ook de kleuren Nova Pink, Galactic Purple en Starlight Blue.