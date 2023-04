PlayStation 5 Disc Edition met God of War Ragnarök in de aanbieding voor 568 euro

De PlayStation 5 is inmiddels zonder problemen te verkrijgen in Nederland en dat is goed nieuws voor de prijs van het systeem. Bij Amazon Duitsland is momenteel de beste aanbieding beschikbaar, want voor €568,40 kun je de PS5 Disc Edition met een downloadcode voor God of War Ragnarök bestellen.

Als je geïnteresseerd bent in deze aanbieding, kun je bij Amazon Duitsland afrekenen met iDEAL of creditcard. De verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs en de console wordt rechtstreeks naar Nederland verzonden. Met de toevoeging van God of War Ragnarök krijg je ook direct toegang tot een van de beste PS5-games tot nu toe.