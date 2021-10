Pikmin Bloom vanaf deze week te downloaden in de App en Play Store (iOS/Android)

Niantic en Nintendo hebben vandaag hun nieuwe augmented reality-game Pikmin Bloom uitgebracht voor iOS en Android. De game is vergelijkbaar met Pokémon en dat betekent veel wandelen. In Pikmin Bloom is het belangrijkste doel om de wereld mooier te maken door een spoor van bloemblaadjes achter je te laten.

Pikmin Bloom

Je hebt een beperkte hoeveelheid bloemblaadjes, welke je kunt aanvullen door Pikmin erop uit te sturen om fruit te zoeken en mee terug te nemen. Dit fruit kun je dan als nectar aan je Pikmin voeren, waardoor ze nieuwe bloemblaadjes laten groeien die je kunt verzamelen. Tijdens een wandeling kunnen spelers foto’s maken en deze opslaan in hun Lifelog, wat dient als een dagboek met onder andere het aantal stappen dat je iedere dag hebt gezet.

De trailer geeft je een goed idee hoe de game in de praktijk functioneert en bevat ook een reactie van Nintendo-legende Shigeru Miyamoto. “Voor zowel mij als iedereen bij Niantic is het helpen vormgeven van deze app een nieuwe ervaring en veel plezier geweest”, zei Miyamoto, eraan toevoegend: “Mijn hoop is dat iedereen in staat zal zijn om samen met Pikmin blijvende herinneringen te creëren.”

Niantic-oprichter en -ceo John Hanke legde ook het concept achter de game uit en de hoop van de studio dat het een andere reden voor spelers zal zijn om wat meer te bewegen. “Ik geloof enorm in de kracht van wandelen en daarom willen we bij Niantic mensen inspireren om naar buiten te gaan, hun buurt te verkennen en tegelijkertijd plezier te hebben,” legde hij uit.

“Maar ook al zijn de voordelen van wandelen duidelijk voor de fysieke en mentale gezondheid, we weten dat het niet altijd makkelijk is om van de bank op te staan. We denken dat Pikmin de perfecte wezentjes zijn om te helpen.”

Pikmin Bloom wordt al sinds maart getest door een geselecteerde groep spelers uit Singapore, maar vandaag is Pikmin Bloom voor iedereen beschikbaar.