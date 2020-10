Pikmin 3 draait op Nintendo Switch in 720p/30fps, net als Wii U-versie

De Nintendo Switch-versie van Pikmin 3 levert bijna identieke prestaties als de originele game die voor de Wii U verscheen. Volgens een nieuwe video van VG Tech draait Pikmin 3 Deluxe in dockmodus op 720p met 30 frames per seconde, dezelfde resolutie en framerate als de Wii U-versie uit 2013. In handheldmodus daalt de resolutie naar 576p, iets hoger dan het 480p-scherm van de Wii U GamePad.

De analyse is gebaseerd op de demo die vorige week in de eShop werd uitgebracht en hoewel de prestaties in de definitieve versie beter kunnen uitvallen, zal het vermoedelijk niet voor grote verschillen zorgen. Andere Wii U-games die naar de Nintendo Switch zijn gebracht leveren aanzienlijk betere prestaties. Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros.U Deluxe, Hyrule Warriors en Donkey Kong Country: Tropical Freeze draaien allemaal in hogere resoluties.

Pikmin 3 Deluxe lijkt qua prestaties geen enorme vooruitgang te bieden, maar de game introduceert ook coöpondersteuning en nieuwe content. Het belangrijkste is dat Deluxe nieuwe proloog- en epiloogverhaalmissies toevoegt met protagonisten Olimar en Louie, de mogelijkheid om de gehele campagne in coöp op dezelfde console te spelen, evenals onderlinge multiplayer battles in de vorm van Bingo Battle.

De game heeft ook de Piklopedia toegevoegd, die informatie bevat over wezens die spelers tijdens hun avonturen tegenkomen. Bovendien kunnen spelers badges verzamelen door bepaalde taken te voltooien. Verder introduceert de Switch-versie nieuwe moeilijkheidsgraden, optionele hints en de keuze om te spelen in relaxter tempo. Pikmin 3 Deluxe bevat ook alle dlc-levels van de Mission-modus op de Wii U.

Pikmin 3 verschijnt op 30 oktober voor de Switch en is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com voor €56,99.