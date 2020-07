Paper Mario: The Origami King kopen? De scherpste prijzen op een rij

Paper Mario: The Origami King is nu exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Wanneer koning Olly het kasteel van prinses Peach verplaatst en dreigt de hele wereld op te vouwen, moet Mario zijn machtige papiertechnieken gebruiken om die plannen te verfrommelen. Om een aantal enorme papieren linten los te maken van het kasteel, reist Mario door uitgestrekte regio’s vol verrassingen – van woeste rivieren tot een oude ruïne, een huis vol ninja’s en een levendige oase in de woestijn.

Paper Mario: The Origami King bevat nieuwe, op ringen gebaseerde gevechten die zowel strategisch inzicht als snel denkwerk vereisen. Daarbij is het steeds de kunst om rijen en groepen vijanden te vormen en deze extra hard te treffen met goed getimede aanvallen. De ene keer kun je daar het best Mario’s laarzen voor gebruiken, de andere keer heeft zijn hamer meer effect, of kun je beter een voorwerp gebruiken om Mario te genezen of de vijanden te treffen. Als Mario niet in gevecht is, kan hij verdachte plekjes onderzoeken om verborgen voorwerpen te vinden, snippers over scheuren strooien om ze te dichten, in de omgevingen verstopte Toads ontdekken, mini-games spelen om in-game beloningen te verdienen, en genieten van een overdaad aan schatten en geheimen.

