Outriders komt mogelijk op release naar Xbox Game Pass

Microsoft lijkt te teasen dat de Outriders, de aankomende titel van Square Enix, vanaf de release beschikbaar zal zijn via Xbox Game Pass. Op Twitter heeft Xbox een bericht gepubliceerd waarin het stelt dat het een nieuwe game aan Game Pass zal toevoegen en verwijst naar een ‘mysterieus signaal’ en een ‘anomalie’.

There's probably a hint about a game in here somewhere honestly we can't even keep up with all the announcements lately pic.twitter.com/Qz6LmX1Cs4

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 12, 2021