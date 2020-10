Opening Super Nintendo World in Universal Studios uitgesteld tot voorjaar 2021

De opening van Super Nintendo World in Universal Studios Japan is uitgesteld tot het voorjaar van 2021. De themawereld had zijn deuren afgelopen zomer moeten openen, maar is vertraagd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Universal maakte eerder nog bekend dat Super Nintendo World nog in 2020 open zou kunnen gaan als de situatie zou verbeteren, echter blijkt daar geen sprake van te zijn.

Super Nintendo World

Op 16 oktober wordt er nog wel een Mario Cafe en Store geopend in het Hollywood-gebied van het Japanse park. In het café kunnen bezoekers genieten van eten en drinken in de wereld van Mario, terwijl aan de overkant van de straat een winkel originele goederen verkoopt, zoals Mario & Luigi-petten en de kroon van Princess Peach.

Na de opening in Japan staat Super Nintendo World gepland voor de parken van Universal in Orlando, Hollywood en Singapore. De bouw in het Orlando-park werd onlangs voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege de aanhoudende pandemie. Nintendo World Japan zal de nadruk leggen op interactiviteit met de themawereld, waarbij elke bezoeker een draagbaar polsbandje gebruikt in combinatie met een smartphone app om met elementen in het park te spelen. Bezoekers kunnen virtuele munten en stempels verzamelen door Nintendo World te verkennen en in realtime met anderen strijden over het verzamelde aantal.

Gasten kunnen ook verschillende sleutels in het park verzamelen om gevechten te ontgrendelen tegen virtuele bazen, die in samenwerking met anderen worden uitgevochten. De belangrijkste attracties van de wereld zijn rides op basis van Yoshi en Super Mario Kart. Volgens gelekte marketingvideo’s wordt ‘Mario Kart: Koopa’s Challenge’ aangekondigd als ‘de ultieme Mario Kart-ervaring’, waarbij AR-technologie ‘je favoriete Nintendo-personages tot leven brengt als nooit tevoren’.