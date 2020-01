‘Ontwikkelaars geïnteresseerder in PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X’

De oorlog tussen Xbox Series X en PlayStation 5 start in het laatste kwartaal van 2020, maar als het gaat om de interesse van ontwikkelaars heeft de console van Sony de eerste slag gewonnen. GDC’s State of the Game Industry-enquète heeft namelijk de meningen gevraagd aan 4000 game-ontwikkelaars.

Op de vraag op welk platform ze hun volgende project wilden lanceren, zei 23% van de ondervraagden de PlayStation 5, terwijl 17% koos voor Xbox Series X en 19% voor de Nintendo Switch. De verschillen zijn niet groot, echter kan de PS5 op net wat meer interesse rekenen. De pc bleek overigens veruit het populairste platform te zijn met 52% van de stemmen.

Als het gaat om het platform waar ontwikkelaars het meest door geïntrigeerd zijn, loopt de PS5 met 38% opnieuw voorop als het gaat om consoles, waarbij de Switch volgt met 37% van de stemmen. De Xbox Series X loopt op dit onderwerp serieus achter en wekt de interesse van 25% van de ontwikkelaars. Uit het onderzoek bleek ook dat 10% van de ontwikkelaars momenteel werkt aan een game voor de next-gen consoles.

Hoewel de enquête suggereert dat ontwikkelaars de voorkeur geven aan de PS5 boven Xbox Series X, zijn er enkele andere interessante trends die uit de gegevens naar voren zijn gekomen. Er lijkt namelijk een toenemende interesse te zijn in VR en dan met name in de Oculus Quest-headset. Daarnaast is de interesse in gamestreamingdiensten zoals Google Stadia ook gegroeid. Het aantal ontwikkelaars dat mobiele games maakt neemt opmerkelijk genoeg af.

Het lijkt er ook op dat we op korte termijn geen groot aantal exclusieve games voor de nieuwe consoles gaan zien, omdat slechts 5% van de ontwikkelaars zegt te werken aan een exclusieve game voor de volgende generatie. Een derde verwacht dat hun games ook voor de bestaande consoles verschijnt.