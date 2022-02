Sony toont definitieve ontwerp van PlayStation VR2

Sony heeft op dinsdag het ontwerp van de PlayStation VR2 gepresenteerd. Het ontwerp is geïnspireerd op de PlayStation 5. Het Japanse bedrijf maakte nog niet bekend wanneer de VR-headset op de markt wordt gebracht.

PlayStation VR2

Ontwerp

“Je zult merken dat de PS VR 2 headset een vergelijkbare vorm heeft als de PS VR2 Sense-controller, die een bijpassende ‘orb’ look krijgt”, aldus Sony’s Hideaki Nishino uit. “De ronde bolvorm vertegenwoordigt het 360-graden uitzicht dat spelers voelen wanneer ze de virtual reality-wereld betreden, dus deze vorm vangt dat mooi op. Het ontwerp van de PS VR2-headset is ook geïnspireerd op het uiterlijk van de PS5-serie. Toen ons ontwerpteam de PS5-console creëerde, hadden ze ook de volgende generatie VR-headset in gedachten, dus je zult een aantal gelijkenissen opmerken in de look en feel.”

“De PS5-console heeft platte randen omdat hij bedoeld is om op een plat oppervlak te worden weergegeven, terwijl er meer nadruk lag op het toevoegen van rondheid aan het ontwerp van de PS VR2-headset omdat die bedoeld is om constant menselijk contact te hebben, vergelijkbaar met de afgeronde randen van de DualSense-controller en Pulse 3D-headset.”

Nishino zei dat Sony uitgebreide tests heeft uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de headset comfortabel aanvoelt voor verschillende hoofdmaten. Functies zoals de verstelbare lensafstand van de headset, die de lenzen dichter of verder van het gezicht van de gebruiker plaatst en de plaatsing van de stereo hoofdtelefoonaansluiting blijven hetzelfde.

“Andere functies zoals de verstelbare lenzen van de headset die lenzen dichter of verder van het gezicht plaatst en de plaatsing van de stereo hoofdtelefoonaansluiting blijven ook hetzelfde, dus spelers zullen er bekend mee zijn. Toen ik begon te werken aan het ontwerp voor de PlayStation VR2-headset, was een van de gebieden waar ik me als eerste op wilde richten het idee om een ventilatiegat in de headset te maken om lucht naar buiten te laten, vergelijkbaar met de ventilatiegaten op de PS5-console die luchtstroming mogelijk maken,” zei hij.

“Onze ingenieurs kwamen met dit idee als een goede manier om ventilatie mogelijk te maken en te voorkomen dat de lens beslaat terwijl spelers bezig zijn in hun VR-games. Ik heb aan veel ontwerpconcepten gewerkt om dit te bereiken en in het uiteindelijke ontwerp kun je zien dat er een kleine ruimte tussen de bovenkant en de voorkant van de scope zit die de geïntegreerde ventilatie bevat. Ik ben echt trots op hoe dit is geworden en op de positieve feedback die ik tot nu toe heb gekregen. Ik hoop dat onze PlayStation-fans het daar ook mee eens zijn en ik kan niet wachten tot ze hem kunnen uitproberen.”

Specificaties

De PlayStation VR2 is voorzien van een oledscherm met hdr-ondersteuning, een resolutie van 2000 x 2040 pixels per hoog en een verversingssnelheid van 90/120Hz. Het scherm is daarmee aanzienlijk scherper dan de originele PSVR, die slechts een resolutie bood van 960 x 1080 pixels. De headset heeft een blikveld van 110 graden en dat is een toename van 10 graden in vergelijking met zijn voorganger. Het installatieproces wordt een stuk eenvoudiger, want de PSVR2 wordt met slechts één usb-c-kabel rechtstreeks op de PlayStation 5 aangesloten.

Een belangrijke verbetering is inside-out-tracking, waarbij je niet langer een losse camera hoeft te gebruiken. De PlayStation VR2 maakt gebruik van vier geïntegreerde camera’s, waarmee ook de controllers kunnen worden gevolgd. Voor ieder oog is er één camera en gamers kunnen hierdoor hun een game te besturen door hun ogen te bewegen en verder kan de headset foveated rendering toepassen. Foveated rendering is een techniek die een oogtracker gebruikt om de werklast voor rendering te verminderen door de beeldkwaliteit in het perifere zicht sterk te verminderen.

Sony zal 3D-audio en feedback via de headset introduceren, wat het bedrijf omschrijft als “een nieuwe zintuiglijke functie die de sensaties van in-game acties van de speler versterkt”. Dit wordt gecreëerd door een enkele ingebouwde motor met trillingen, aldus het bedrijf, waardoor spelers “de verhoogde polsslag van een personage kunnen voelen tijdens gespannen momenten, de rush van objecten die dicht langs het hoofd van het personage passeren, of de stuwkracht van een voertuig als het personage vooruitsnelt.”