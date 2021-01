Ontdek nieuwe mogelijkheden in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury voor de Nintendo Switch

In de inmiddels 35 jaar tellende geschiedenis van Super Mario Bros. is Mario dankzij power-ups talloze keren getransformeerd, zoals in Vuur-Mario, Tanuki-Mario, Bijen-Mario en nog veel meer. Nu is het voor Mario tijd om een angstaanjagende nieuwe kattengedaante aan te nemen. Hij heeft alle hulp nodig die hij kan krijgen, want Bowser is gigantisch geworden en zijn stoppen zijn doorgeslagen.

Super Mario 3D World

Nintendo heeft in een nieuwe trailer meer beelden vrijgegeven van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, dat op 12 februari wordt uitgebracht voor de verschillende Nintendo Switch-systemen.

Bekijk de nieuwe trailer Aanschouw de kolossale Furie-Bowser! en ontdek wat Bowser’s Fury zoal in petto heeft.

Nintendo heeft daarnaast de Nintendo Switch – Mario Red & Blue Edition uit de doeken gedaan, met een unieke rode en blauwe kleurcombinatie in de stijl van Mario’s bekende outfit. Deze speciale editie van de Nintendo Switch is vanaf 12 februari verkrijgbaar bij bepaalde retailers. Het pakket bevat rode Joy-Con-controllers met blauwe polsbandjes, een blauwe Joy-Con-houder, een rode Nintendo Switch-houder en een rood Nintendo Switch-systeem. Dit is de eerste keer dat het Nintendo Switch-systeem zelf een andere kleur heeft. Daarnaast is er een stijlvol Mario Red & Blue Edition-etui en een beschermfolie inbegrepen om de Nintendo Switch te beschermen wanneer spelers door warpbuizen suizen of op andere manieren onderweg zijn.

Hoewel sommige spelers het oorspronkelijke Super Mario 3D World voor de Wii U zullen kennen, bevat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury voor de Nintendo Switch diverse extra’s waar je in kunt duiken. In het gedeelte Super Mario 3D World kunnen spelers overal in allerlei kleurrijke levels een spannend avontuur beleven met vrienden en familie, want in de online en lokale multiplayerstand kunnen namelijk tot wel vier spelers spelen als Mario, Luigi, Peach en Toad.

Naast de game worden er ook twee nieuwe amiibo-figuurtjes uitgebracht. Deze zullen los van de game verkrijgbaar zijn bij bepaalde retailers. De nieuwe amiibo van Kat-Mario en Kat-Peach bieden extra’s voor in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Naast nieuwe informatie over het avontuur dat spelers te wachten staat in Bowser’s Fury heeft Nintendo de Super Mario Bros. 35 Wereldwijde teammissie aangekondigd. In dit speciale evenement voor Super Mario Bros. 35 moeten spelers van over de hele wereld samenwerken om bepaalde missies te voltooien binnen een bepaalde tijd. Het Nintendo Switch Online-lidmaatschap biedt toegang tot de onlinegame Super Mario Bros. 35, voor spelers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in een klassieke wereld. De Super Mario Bros. 35 Wereldwijde teammissie wordt drie keer gehouden van januari tot maart.

Om de eerste Super Mario Bros. 35 Wereldwijde teammissie te voltooien moeten spelers van over de hele wereld samenwerken om gedurende het evenement 3,5 miljoen Bowsers te verslaan. Het evenement duurt van 19 januari om 8:00 uur tot 26 januari om 7:59 uur. Naast de strijd met 35 spelers, waarin spelers het als onderdeel van de reguliere gameplay kunnen opnemen tegen Bowser, bevat de speciale strijd van die week levels met talloze extra kansen om tegen Bowser te vechten.

Als er tijdens het evenement 3,5 miljoen Bowsers zijn verslagen, komen spelers die minstens één Bowser hebben verslagen in aanmerking om 350 platina punten te ontvangen. Die punten kunnen worden ingewisseld voor My Nintendo-beloningen waar platina punten voor nodig zijn. In de toekomst wordt er meer informatie gegeven over wanneer de volgende Wereldwijde teammissies in februari en maart worden gehouden.