OnePlus geeft ‘throttling’ op OnePlus 9 toe

OnePlus is de laatste smartphonefabrikant die betrapt is met het manipuleren van prestaties in bepaalde apps. De software van het bedrijf bepaalt wat wel en niet op maximale snelheid mag draaien op het toestel van de gebruiker. AnandTech ontdekte recentelijk dat de OnePlus 9 de prestaties drastisch afremde in populaire apps, waaronder de Android-browser Chrome. Op sommige momenten werd alleen gebruikgemaakt van de Cortex A55-cores, terwijl de prestatiegerichte A78- en X1-cores werden gegenereerd.

Er zijn volgens ontdekker Andrei Frumusanu van AnandTech goede redenen waarom een fabrikant zijn telefoon minder laat presteren in populaire apps:

“We hebben ontdekt dat OnePlus populaire applicaties op een zwarte lijst zet, weg van de snelste cores, waardoor typische werkbelastingen zoals surfen op het web trager worden. We hebben bevestigd dat (a) benchmarks of (b) onbekende apps volledige prestaties krijgen; de meeste van de top populaire niet-benchmark apps krijgen aanzienlijk verminderde prestaties. Dit is misschien om de levensduur van de batterij te verbeteren ten koste van de prestaties, maar het betekent wel dat de reguliere benchmarkresultaten enigszins nutteloos zijn voor de daadwerkelijke gebruikerservaring.”

De populaire benchmark-app Geekbench nam kennis van het rapport en verwijderde snel de OnePlus 9 en 9 Pro uit zijn database met de opmerking “we zien dit als een vorm van benchmarkmanipulatie”. Geekbench gaat ook een review doen van andere OnePlus-telefoons die in zijn bezit zijn.

OnePlus bevestigde de ontdekking en gaf de volgende reactie op de situatie:

“Onze topprioriteit is altijd het leveren van een geweldige gebruikerservaring met onze producten, mede gebaseerd op snel handelen op belangrijke gebruikersfeedback. Na de lancering van de OnePlus 9 en 9 Pro in maart, vertelden sommige gebruikers ons over enkele gebieden waarop we de batterijduur en het warmtebeheer van de apparaten konden verbeteren. Naar aanleiding van deze feedback heeft ons R&D-team de afgelopen maanden gewerkt aan het optimaliseren van de prestaties van de apparaten bij het gebruik van 300 van de populairste apps, waaronder Chrome, door de processorvereisten van de app af te stemmen op het meest geschikte vermogen. Dit heeft geholpen om een soepele ervaring te bieden en tegelijkertijd het stroomverbruik te verminderen. Hoewel dit van invloed kan zijn op de prestaties van de apparaten in sommige benchmarking-apps, is onze focus zoals altijd om te doen wat we kunnen om de prestaties van het apparaat voor onze gebruikers te verbeteren.”

We kunnen ons echter niet voorstellen dat het effect van de aanpassingen verwaarloosbaar is. Het artikel van AnandTech laat zien dat sommige Chrome-tests cijfers opleveren die 85-75 procent lager uitvallen dan ze zouden moeten zijn. Je zou verwachten dat dergelijke ‘functies’ duidelijk worden beschreven en ook uitgeschakeld zouden kunnen worden in de menu’s. In plaats daarvan besloot OnePlus zijn mond te houden en de prestaties terug te schroeven nadat de smartphone op de markt werd gebracht.