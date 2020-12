Onbekende Simpsons-game voor Sega Dreamcast ontdekt op devkit

Een technische demo van een nooit uitgebrachte Dreamcast-game genaamd ‘The Simpsons: Bug Squad’ is gevonden op een oude devkit van de console. De game, die in ontwikkeling was bij Red Lemon Studios, is gedeeld op het DreamcasticChannel op YouTube nadat een Dreamcast-Talk-forumgebruiker genaamd sreak deze demo vond op de harde schijf van een devkit.

De gamebestanden bevatten een speelbare build van de titel. In het techdemo speelt je als een insect die zich door het huis van The Simpsons voortbeweegt. De gamebestanden dateren uit 2000 en zien eruit alsof ze zijn gebouwd de ‘Toon Render’-engine te demonstreren.

Afgezien daarvan is er niet heel veel informatie over de titel. We kunnen echter zien dat de cel-shaded graphics in de titel goed aansluiten bij die stijl die te zien is in de afleveringen van The Simpsons. De game ziet er voor de Dreamcast opmerkelijk goed uit.

“Oh my! Dat heb ik in 20 jaar niet gezien! We hadden een geweldige coder die een geweldige cel-shading-engine had ontwikkeld voor DC. Ik kende Fox redelijk goed, dus dit was een demo die we hebben gemaakt en ik heb voor ze gepitched. We hebben nooit een opdracht gekregen, dus dit was technisch gezien nooit een officiële titel in ontwikkeling. Dit was een reis door herinneringen. De technologie was geweldig, ontwikkeld door iemand die Rich Evans heet, een geweldige programmeur. Bug Squad-concept kwam van Jamie Grant als ik het me herinner. Een geweldig team heeft de modellen gebouwd. De technologie werd ook gepitcht als een productietool voor de show zelf. Maar is geen game van gemaakt”, aldus Andy Campbell, een van de oprichters van Red Lemon Studio.

Bestanden voor de bèta van Take the Bullet, een first-person shooter-game die ook is ontwikkeld door Red Lemon Studios, zijn ook op de harde schijf gevonden.