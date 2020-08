Officiële setafbeeldingen van LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley gepubliceerd

De website Toy News International heeft de officiële afbeeldingen van LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley gepubliceerd. Vanaf 1 september is de set exclusief te koop in de LEGO Shop voor €399,99. Lezers uit België kunnen Wegisweg in LEGO-vorm via deze link bestellen.

LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley

In elk geval kunnen we de gebouwen gedetailleerd bekijken, hoewel de afbeeldingen helaas zijn verkleind en daardoor niet haarscherp zijn. LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley bevat 5544 stenen en 14 minifiguren plus de uil Hedwig. Het gaat om de volgende personages: Rubeus Hagrid, George Weasley, Fred Weasley, Molly Weasley, Ginevra Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger, Harry Potter, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Gilderoy Lockhart, Garrick Ollivander, Florean Fortescue en Daily Prophet-fotograaf Bozo.

De winkelstraat voor tovenaars bestaat uit de volgende gebouwen: Ollivanders Wand Shop, Scribbulus Writing Implements, Quality Quidditch Supplies, Florean Fortescue’s Ice Cream Parlor, Flourish & Blotts, Weasleys Wizard Wheezes en de Daily Prophet. De hoed van Weasley’s Wizard Wheezes kan worden bewogen door middel van een hand aangedreven mechanisme.

Daarnaast krijg je op 1 september twee Harry Potter-sets cadeau wanneer je LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley aanschaft. LEGO BrickHeadz 40412 Hagrid & Buckbeak wordt geleverd bij alle Harry Potter-aankopen vanaf €100 en LEGO Harry Potter 30420 Harry & Hedwig Owl Delivery vanaf €35. Beide promoties zijn met elkaar te combineren. Belgische LEGO-fans kunnen via deze link de gratis sets bemachtigen.

