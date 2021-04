Oddworld: Soulstorm, Days Gone en Zombie Army 4: Dead War nu beschikbaar via PlayStation Plus

Oddworld: Soulstorm is sinds dinsdag beschikbaar en PlayStation 5-bezitters met een Plus-abonnement kunnen de game tot en met 3 mei gratis downloaden. Naast Oddworld zijn ook Days Gone en Zombie Army 4: Dead War tijdens deze periode beschikbaar via PlayStation Plus.

Soulstorm is een reboot van Abe’s Exodudus, het vervolg op het in 1998 uitgebrachte Abe’s Odyssey. De game is ook beschikbaar voor de PlayStation 4 en Windows (Epic Games Store), echter is alleen de PS5-versie gratis beschikbaar.

“In Oddworld: Soulstorm neem je opnieuw de rol aan van Abe the Mudokon, een held die per ongeluk de leider werd van een groeiende revolutie,” aldus Lorne Lanning, medeoprichter en creative director van Oddworld Inhabitants.

“Abe is een slaaf bij Molluck the Glukkon zijn vleesverpakkingsfabriek RuptureFarms. Hij ontdekt per ongeluk het plan van Molluck om van Mudokons smakelijke traktaties te maken. Hij wil om die reden iedereen redden. Zijn onzelfzuchtige daad is de vonk die de revolutie in vuur en vlam zet.”

“Abe’s reis is er een van hoop en vrijheid. De game heeft een rijk en boeiend verhaal dat erg duister is met een verwrongen gevoel voor humor. Je acties in de game zullen het lot van Abe bepalen en alles wat je samen met weg weet te bevrijden.”