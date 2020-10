NVIDIA stopt met verkoop RTX 3080 en RTX 3090 via eigen shop

De geflopte lancering van de NVIDIA RTX 3080 en RTX 3090 Founders Edition-modellen is de chipontwerper op veel kritiek komen te staan en inmiddels zijn de eerste maatregelen genomen. Het bedrijf stopt in de Verenigde Staten namelijk met de verkoop van deze kaarten via zijn eigen shop. In plaats daarvan zullen ze door Best Buy worden verkocht.

RTX 3080 en RTX 3090

NVIDIA heeft deze beslissing genomen nadat de RTX 3080 en RTX 3090 nagenoeg direct waren uitverkocht vanwege bots die misbruik maakten van de online shop en de kleine voorraad. Scalpers die deze bots hadden ingezet plaatsen de kaarten vervolgens op sites als eBay en Marktplaats tegen prijzen die aanzienlijk hoger lagen.

Dat is vermoedelijk de reden waarom NVIDIA kiest voor de overstap naar een andere retailer. “We hebben de feedback over de online shop van NVIDIA gelezen en werken eraan om de ervaring te verbeteren”, zo laat NVIDIA in een verklaring weten. “In de tussentijd zullen we onze GeForce RTX 3080 en RTX 3090 Founders Edition via andere partners verkopen. In de VS kun je Founders Edition kopen bij Best Buy – GeForce RTX 3080 en GeForce RTX 3090. In Europa blijven we kijken naar de mogelijke uitleveropties van de Founders Edition.”

Wil je een RTX 3080 of RTX 3090 op korte termijn ontvangen dan zit er niks anders op dan een pre-order te plaatsen bij een van de Nederlandse NVIDIA-partners. De kaarten worden in Nederland aangeboden bij Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue. Vorige week maakte het bedrijf al bekend dat de tekorten pas in 2021 zullen worden opgelost.