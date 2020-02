NVIDIA SHIELD Experience Upgrade 8.1.1 uitgebracht voor Shield en Shield Pro

NVIDIA heeft vandaag de SHIELD Experience Upgrade 8.1.1 uitgebracht voor alle 2019 SHIELD- en SHIELD Pro-units. Dit is een gespreide uitrol, apparaten krijgen de update geleidelijk. Deze update verhelpt veel problemen die gemeld zijn tijdens het gebruik van de SHIELD, en verbetert de stabiliteit en compatibiliteit met andere apparaten in je home entertainment-centrum.

Wat is nieuw in 8.1.1?



GeForce NOW Founders-lidmaatschap is nu beschikbaar

Alle SHIELD-eigenaren komen in aanmerking voor ons gratis GeForce NOW-lidmaatschap.¬†Je kunt nu tijdelijk upgraden naar een Founders-lidmaatschap om te profiteren van voorrangstoegang en langere gamingsessies door naar¬†GeForce Now¬†te gaan.¬†Open de NVIDIA Games-app om aan de slag te gaan en speel elke game met de banner ‘GeForce NOW’.

Nieuwe of ge√ľpgraded apps

Gratis films en tv-programma’s streamen op PLEX

Bekijk tv-programma’s en klassieke films zoals Rain Man, The Terminator, The Usual Suspects en Raging Bull met minder commerci√ęle onderbrekingen dan bij andere gratis streamingservices.

Nieuwe games:

Jack Box Party Pack 6

Dit is het wildste Party Pack ooit, met vijf hilarische nieuwe games, waaronder Trivia Murder Party, Dictionarium, Push the Button, Joke Boat en meer!

ASPHALT 9

Gooi het gas vol open en neem het op tegen de beste, meest onverschrokken streetracerpro’s om de volgende Asphalt-legende te worden: van de makers van Asphalt 8: Airborne.¬†

Brick Breaker

Dit is een gratis, verslavende klassieke Brick Breaker-game met honderden uitdagende levels en talloze items.

[GeForce NOW] Cuisine Royale

Doe mee aan deze free-to-play, all-kitchen-warfare Battle Royale-game met het eerlijkste systeem voor Loot Boxes ooit.

[GeForce NOW] DARKSIDERS: GENESIS

Krijg je eerste blik op de wereld van DARKSIDERS voor de gebeurtenissen van de originele game.

[GeForce NOW] Deliver Us The Moon: Fortuna

Deze scifi-thriller speelt zich af in een apocalyptische nabije toekomst waar de natuurlijke grondstoffen van de aarde zijn uitgeput.

[GeForce NOW] AVICII Invector

Zweef door vocale melodie√ęn, veeg elke fade en pak elke beat in 25 van de grootste hits van AVICII.

Bugfixes / Verbeteringen:

Display

Lost problemen op bij het detecteren van Dolby Vision op sommige Sony-, Vizio- en Phillips-tv’sResolves cast playback issues when switching between HDR and SDR content

Fixed bug waarbij screensaver niet zou worden weergegeven in Netflix

Lost het probleem op waarbij “Match Color Space” niet goed werkte op sommige tv’s Vermindert het optreden van rode flitsen bij het bekijken van Dolby Vision-inhoud

Fixed bug waarbij “Match frame rate” niet zou werken op Dolby Vision-inhoud

Lost helderheidsprobleem op bij het afspelen van Dolby Vision-inhoud op sommige Vizio-tv’s

Audio

Als je “Vast volume” uitschakelt, wordt Dolby-audioverwerking nu uitgeschakeld

Corrigeert bug waarbij Atmos-streams nog steeds zouden worden gedetecteerd, zelfs als niet-Atmos-inhoud wordt afgespeeld

Lost het probleem op waarbij audio niet te horen zou zijn op Vizio-tv’s bij streaming vanaf VUDU / Movies Anywhere

Voegt 16-bit DAC-ondersteuning toe voor Dolby Decoded content

Lost het probleem op waarbij audio doorgave niet beschikbaar was via USB DAC op apps van derden zoals KODI

Fixed bug bij het handmatig instellen van “Audio-formaten” zou niet worden toegepast

Lost audio routing problemen op bij gebruik van meerdere USB-apparaten (bijv. Webcam + USB DAC)

Voegt ondersteuning toe voor Sanskrit USB DAC

Lost het probleem op waarbij PCM zou worden gestreamd als Dolby ATMOS handmatig wordt geselecteerd in “Beschikbare formaten”

Toont de correcte naam van de audiostream onder en voegt detectie-ondersteuning toe voor EAC_JOC (DD +) streams (Instellingen -> Status-> HDMI -> Audiomodus)

Lost het probleem op waarbij audio niet zou worden afgespeeld na het inschakelen van de modus Alleen PCM-uitvoer (beschikbare formaten)

Netwerk           

Lost stabiliteitsproblemen op bij verbinding met SHIELD vanaf pc via netwerk

Fixed bug waarbij soft reboot zou worden gezien wanneer “Restart Wi-Fi” werd geselecteerd

Accessories           

Voegt ondersteuning toe voor XBOX Elite 2-controller

Bluetooth-ondersteuning toevoegen voor WeChip G30-afstandsbediening

Voegt ondersteuning voor IR-volumeregeling toe voor Logitech Z906 luidsprekersysteem

Lost crashproblemen op wanneer kennisgeving van accessoire-updates wordt gezien

Corrigeert bug waarbij IR-instellingen mislukken op Samsung AVR / soundbars

Lost het probleem op waarbij de externe locater niet zou werken wanneer SHIELD in slaap is

Fixed bug waarbij IR-besturing niet zou werken wanneer Talkback is ingeschakeld

Herstelt SHIELD Remote 2019 waarbij de batterij snel leeg zou raken als IR-besturing ingeschakeld was

Lost het probleem op waarbij “menuopdracht naar app verzenden” niet correct werkte

Fixed bug waarbij IR-volumeregeling niet zou werken wanneer ingeschakeld

Lost het pointerprobleem op bij gebruik van de RS-muis bij netwerk-captive portal-registratie

Lost een zeldzame bug op waarbij het indrukken van de aan / uit-knop de SHIELD niet op slaapstansd zou gaan als er een video wordt afgespeeld

Verbetert SHIELD-stabiliteit bij het verbinden van meerdere Bluetooth-apparaten

Overig