‘NVIDIA RTX 3090 Super, RTX 3080 Super, RTX 3070 Super en RTX 3060 Super verschijnen begin 2022’

De RTX 30-serie van NVIDIA is een jaar na release nog altijd moeilijk te verkrijgen, maar dat stopt de chipontwerper er naar verluidt niet van om een nieuwe upgrade te introduceren. Volgens de welbekende insider Kopite komen er begin 2022 Super-varianten aan van de bestaande modellen. Het zou gaan om de RTX 3090 Super, RTX 3080 Super, RTX 3070 Super en de RTX 3060 Super.

Lees ook → Bekijk hier de RTX 30-gpu’s die nu op voorraad zijn

NVIDIA zou de RTX 30 Super-serie gebruiken als een transitie tussen de Ampere- en Lovelace-architectuur. Het duurste model in de lijn zou de RTX 3090 Super zijn met 10752 Cuda-cores en een GA102-400-gpu, terwijl het huidige model over 10496 cores en de GA102-300-gpu beschikt. De hoeveelheid werkgeheugen blijft gelijk: 24GB GDDR6X.

Let's make a summary.

3090S 10752 24GB G6X

3080S 8960 12GB G6X

3070S 5888 8G G6X

3060S 5632 12G G6

Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S.

👀👀👀

— kopite7kimi (@kopite7kimi) September 22, 2021