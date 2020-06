‘NVIDIA RTX 3080 en RTX 3090 verschijnen in september’

De nieuwe NVIDIA GeForce 3000-serie wordt mogelijk in september op de markt gebracht. Deze verwachting werd uitgesproken door de Duitse website Igor’s Lab. De claim van Igor is gebaseerd op informatie van zijn bronnen en eerdere schema’s van alle belangrijke lanceringen van NVIDIA. Het zou gaan om de NVIDIA RTX 3080 en de RTX 3090 in plaats van de RTX 3080 Ti.

NVIDIA RTX 3000-serie

Vorige week werden er al enkele foto’s gepubliceerd van de RTX 3080 gepubliceerd. De NVIDIA RTX 3080 in kwestie heeft een koelsysteem met twee fans en een grote heatsink, die vermoedelijk in een later stadium onder de shroud zal worden geplaatst. Het ontwerp is zeer uniek, beide ventilatoren zijn aan weerszijden van de kaart geplaatst en duwen de lucht in verschillende richtingen.

Het ontwerp van de RTX 3080-pcb heeft een v-vorm, waardoor de fan dichter bij de gpu kan worden geplaatst. Het referentiemodel van de GeForce GTX 295 had eveneens een inkeping in de printplaat onder de fan. De foto’s onthullen ook dat de stroomaansluitingen zijn verplaatst naar de zijkant en ook lijkt er een nieuwe versie van de NVLink-connector zichtbaar te zijn.

Volgens Igor werkt NVIDIA ook nog aan een andere oplossing, afkomstig van een andere leverancier. Beide leveranciers zouden ook geen nieuwkomers zijn, maar hebben in het verleden al aan NVIDIA geleverd. Insiders zeggen dat de afbeeldingen slechts een variant tonen, wat ook had moeten aantonen dat men ten tijde van de opnames nog in de zogenaamde DVT-fase (Design Validation Test) zat. Naast een klassieke heatsink-oplossing wordt er ook een koeler met een speciaal ontworpen vapor chamber (VC) overwogen. Uiteindelijk zijn het de prestaties, de kosten en de overwegingen van duurzaamheid op lange termijn die het uiteindelijke gebruik bepalen.

Als dit blijkt te kloppen en NVIDIA zich met de Ampere GeForce RTX momenteel in de DVT-fase bevindt, zou een lancering in september realistisch of zelfs zeer waarschijnlijk zijn. Igor heeft de gebruikelijke ontwikkelings- en fabricagestappen in de volgende tabel samengevat, die de mogelijke timing vrij goed weerspiegelen, omdat deze schattingen zijn gebaseerd op enkele eerdere lanceringen door NVIDIA en AMD.

Process Description Time Window

BOM release Bill Of Materials Release Mei/juni EVT Engineering Validation Test Juni DVT Design Validation Test Juni/juli WS Working Sample Juli EMI Test Electromagnetic Interference Test Eind juli PVT Production Validation Test Eind juli/begin augustus PVT sorting Begin augustus PPBIOS Final source BIOS

Begin augustus

Ramp & MP Start of mass production (FE)

Augustus Launch

Launchevenement en benchmarks

September

