Bij deze shops zijn de NVIDIA RTX 3070, 3080 en 3090 nog uit voorraad leverbaar

De NVIDIA RTX 3070, 3080 en 3090 zijn inmiddels gelanceerd, maar vanwege de extreme populariteit zijn de kaarten sinds de release slecht verkrijgbaar. Het goede nieuws is dat de situatie zich langzaam lijkt te verbeteren, want in de afgelopen dagen hebben webshops meerdere keren kaarten via de losse verkoop aangeboden. In dit artikel zullen we een overzicht bijhouden waar en welke kaarten in de RTX 30-serie uit voorraad leverbaar zijn.

In oktober waarschuwde NVIDIA-ceo Jensen Huang dat de tekorten vermoedelijk nog zullen aanhouden voor de reste van het jaar. Tijdens een Q&A met de pers om de aankondigingen tijdens de GTC-presentatie te behandelen, reageerde Huang op de voorraadproblemen voor beide grafische kaarten. “Ik denk dat de vraag het hele jaar door groter zal zijn dan ons aanbod”, zei Huang. De RTX 3080 en 3090 hebben te maken met extreme tekorten, waarbij beide kaarten binnen enkele minuten na de start van de verkoop uitverkocht raakten. Volgens de NVIDIA-topman is dat niet zozeer het probleem van het aanbod, maar de vraag naar de gpu’s. De lancering van de RTX 3070 verliep een stuk beter, hoewel dat ook was te danken aan het uitstellen van de release met twee weken.

“Zelfs als we van alle vraag wisten, denk ik niet dat het mogelijk was om de productie zo snel op te schalen”, aldus Huang. “We zijn echt heel hard aan het racen. De yields (productieopbrengsten) zijn geweldig, de vraag is fantastisch, het is gewoon meteen uitverkocht.” NVIDIA bood eerder al zijn excuses aan voor de lancering van de RTX 3080 en het beperkte aanbod van zijn kaarten.