NVIDIA GeForce RTX 5080 en 5090 pre-order start vandaag: alles wat je moet weten

Begin januari presenteerde NVIDIA-ceo Jensen Huang op CES de langverwachte GeForce RTX 50-serie. Vandaag, 30 september 2025, worden de RTX 5090 en RTX 5080 beschikbaar gemaakt voor pre-order, met een adviesprijs van respectievelijk 2369 euro voor het topmodel. De verwachting is dat de kaarten moeilijk verkrijgbaar zullen zijn vanwege Chinees Nieuwjaar en dat de voorraad in de loop van februari weer stabiliseert.

NVIDIA GeForce RTX 5080 en 5090 pre-order

De verkoop van de GeForce RTX 5080 en RTX 5090 gaat op donderdag 30 januari 2025 om 15:00 Nederlandse tijd van start. Je kan de RTX 5090 kopen bij de volgende Nederlandse partners Megekko, Alternate, Coolblue, Proshop, Amazon Nederland, Amazon Duitsland en NVIDIA’s eigen shop. Wees er snel bij, want de voorraden zullen beperkt zijn en scalpers actief.

NVIDIA’s GeForce RTX 50-serie maakt gebruik van een aangepaste versie van de Blackwell-architectuur, die NVIDIA eerder introduceerde in zijn datacenter-gpu’s. De kaarten worden geproduceerd op TSMC’s 4NP-proces, wat een lichte efficiëntiewinst zou moeten opleveren ten opzichte van de 4N-node uit de RTX 40-serie. Bovendien ondersteunen deze gpu’s voor het eerst PCI-Express 5.0, een technologie die al geruime tijd compatibele processors en moederborden kent.

NVIDIA GeForce RTX 5090

Het absolute topmodel van de reeks, de GeForce RTX 5090, is uitgerust met de krachtige GB202-gpu. Deze beschikt over 21.760 ingeschakelde CUDA-cores, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van de RTX 4090. De meest opvallende verbetering is de introductie van een 512bit-geheugenbus, voor het eerst sinds de GeForce GTX 285 in 2008. Deze bus verbindt de gpu met 32GB GDDR7-geheugen, draaiend op een snelheid van 28Gbit/s. Dit resulteert in een indrukwekkende geheugenbandbreedte van 1,8TB/s, een stijging van bijna 80 procent ten opzichte van zijn voorganger. Ook qua stroomverbruik maakt de RTX 5090 een flinke sprong: de total graphics power (TGP) bedraagt 575W. Dit ligt net onder de 600W-limiet van de 12VHPWR-stroomconnector, wat de noodzaak van een krachtige voeding onderstreept.

NVIDIA GeForce RTX 5080

De RTX 5080 wordt aangedreven door de GB203-gpu en heeft 10.752 CUDA-cores, precies de helft van de RTX 5090. Dit zorgt voor een aanzienlijk groter prestatiediscrepantie tussen de twee modellen dan bij de vorige generatie het geval was. Ook het geheugen is gehalveerd: een 256bit-bus koppelt de gpu aan 16GB GDDR7-geheugen. Met een TGP van 360W blijft deze kaart een stuk energiezuiniger dan zijn high-end tegenhanger.