NVIDIA GeForce RTX 4090 kopen? Kaarten van MSI, Gigabyte, INNO3D en Asus vanaf 12 oktober beschikbaar

NVIDIA-CEO Jensen Huang heeft vorige week de nieuwe GeForce RTX 40-serie GPU’s onthuld. De GeForce RTX 4090 is het nieuwe topmodel in de line-up en is tot twee keer sneller dan de RTX 3090 Ti in bestaande games. Daarnaast komt de chipontwerper met twee GeForce RTX 3080-modellen. De RTX 4090 is vanaf dinsdag 12 oktober te bestellen en de Founders Edition heeft een adviesprijs van €1959. Een NVIDIA RTX 4090 kopen? Om deze pagina lees je alles wat je moet weten.

RTX 4090 kopen vanaf 12 oktober om 15:00

De verkoop van de RTX 4090 gaat op 12 oktober om 15:00 Nederlandse tijd van start. Je kan de RTX 4090 kopen bij de volgende Nederlandse NVIDIA-partners Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Alternate, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue. Wees er snel bij, want we weten niet hoe groot de voorraad zal zijn.

NVIDIA heeft de RTX 4090 voorzien van de Ada Lovelace AD102-gpu met 16384 CUDA-cores en 24GB GDDR6X-geheugen over een geheugenbus van 384bit. Deze nieuwe architectuur introduceert vernieuwde streaming multiprocessors, die tot keer twee betere prestaties moeten leveren. De shader execution re-ordering-functie zorgt voor versnelde shading in de gpu-pipeline door workloads razendsnel in realtime te plannen, zodat het proces efficiënter verloopt. NVIDIA claimt dat dit tot drie keer sneller is bij het gebruik van raytracing en tot 25 procent betere prestaties moet zorgen in reguliere games. De NVIDIA GeForce RTX 4090 wordt geproduceerd op het 4nm-procedé, terwijl de RTX 30-serie nog gebaseerd was op het 8nm-procedé van Samsung. NVIDIA heeft dit procedé in samenwerking met TSMC ontwikkeld voor de productie van gpu’s.

In benchmarks is goed te zien hoe indrukwekkend de RTX 4090 qua prestaties is. De RTX 4090 scoort 18892 punten in FireStrike Ultra, 25256 punten in TimeSpy Extreme en 24886 punten in Port Royal. Allemaal grafische scores. Dit is met een kaart die draait op 2520 MHz met een TDP van 450W.

Volgens de benchmarks van VideoCardz is de RTX 4090 maar liefst 82% sneller dan zijn voorganger, de RTX 3090. Resultaten kunnen variëren vanwege de gebruikte hardwareconfiguratie en het ontwerp van de kaart.

Een andere belangrijke verbetering is de introductie van DLSS3. Afhankelijk van de game en de beperking van de cpu, kunnen games 2x tot 5x betere prestaties verwachten. NVIDIA DLSS3 genereert volledige frames op basis van gegevens van de game, zoals bewegingsvectoren en optische flow analyse. Het nadeel van de technologie is dat er vanwege het bufferen van frames extra lag wordt gecreëerd. Dit kan worden opgelost door NVIDIA’s eigen technologie genaamd Reflex, dat nu deel uitmaakt van DLSS3. We raden je zeker aan om de onderstaande van Digital Foundry te bekijken.