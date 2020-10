‘NVIDIA GeForce RTX 3070 krijgt grotere voorraad bij release dan RTX 3080 en 3090’

De NVIDIA GeForce RTX 3070 is vanaf donderdag 29 oktober om 15:00 Nederlandse tijd te bestellen. Gezien de huidige voorraadproblemen met de RTX 3080 en 3090 is de verwachting dat het goedkoopste model de komende tijd eveneens slecht leverbaar zal zijn. Er is echter ook goed nieuws, want retailers in Azië claimen dat NVIDIA aanzienlijk meer gpu’s zal leveren dan het geval was met de introductie van de RTX 3080 en 3090.

NVIDIA GeForce RTX 3070

Het rapport van PC Watch is gebaseerd op data van meerdere retailers. Ze hebben bevestigd dat de NVIDIA GeForce RTX 3070 ten tijde van release een aanzienlijk grotere voorraad krijgt dan de GeForce RTX 3080 en 3090. Dat komt overigens niet als een complete verrassing, want NVIDIA heeft de lancering vanwege de beperkte beschikbaarheid verplaats van 15 oktober naar 29 oktober om de voorraad voor de release te vergroten. De belangrijkste vraag blijft daardoor of NVIDIA aan de vraag naar de RTX 3070 kan voldoen wanneer de voorraad voor de release is uitverkocht.

In Europa is het nog onduidelijk hoeveel exemplaren van de RTX 3070 er beschikbaar zullen zijn op 29 oktober. Het Deense ProShop heeft zijn eigen statistieken over vraag versus aanbod vrijgegeven voor de NVIDIA GeForce RTX 3070 en deze cijfers zien er niet goed uit. NVIDIA en zijn partners kunnen slechts aan 7,4% van de vraag naar de kaart voldoen, dus het valt nog te bezien hoe de zaken zich zullen ontvouwen op de dag van release.

De reviews van de RTX 3070 verschijnen een dag vóór de onthulling van AMD’s Radeon RX 6000-serie op 28 oktober. Ons advies is dan ook om zeker deze presentatie af te wachten om te zien hoe de RDNA 2-architectuur het doet in vergelijking met de NVIDIA RTX 30-serie. De RTX 3070 wordt ongetwijfeld een populaire optie voor gamers, omdat de kaart de prestaties van een RTX 2080 Ti levert voor de adviesprijs van €519.