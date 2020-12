NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti vanaf woensdag 2 december te koop

Brengt de RTX 30-serie lineup van gaming-GPU’s naar de “sweet spot” in de markt, NVIDIA introduceerde vandaag de GeForce RTX 3060 Ti, het eerste lid van de RTX 3060-familie, aangedreven door de NVIDIA Ampere-architectuur en de tweede generatie van NVIDIA RTX. Met een prijs van slechts €419,- gebouwd op ’s werelds krachtigste pc-gamingplatform en met ray tracing en AI-aangedreven DLSS, is de RTX 3060 Ti sneller dan de vorige generatie GeForce RTX 2080 SUPER, geprijsd op €753,-, en levert hij verbluffende 1080p en 1440p gameplay.

De kaart wordt op woensdag 2 december gelanceerd in Nederland. Een tijdstip is nog niet bekendgemaakt, maar eerdere RTX 30-serie gpu’s werden om 15:00 online gezet. Gezien de populariteit van de andere modellen is het verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn. De kaarten worden in Nederland aangeboden bij Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue.

“We gaan een groots najaar in met ray-traced-effecten naar Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion en meer”, zegt Matt Wuebbling, VP Global GeForce Marketing bij NVIDIA. “Er is geen betere manier voor gamers om te genieten van de allernieuwste raytraced-games of om creatieve en productiviteit workflows te doorstaan ​​dan met de GeForce RTX 3060 Ti en de rest van de RTX 30-serie.”

De RTX 3060 Ti ondersteunt de trifecta van GeForce gaming-innovaties, waaronder prestatieverhogende en image quality (IQ) -versterkende NVIDIA DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling), NVIDIA Reflex en NVIDIA Broadcast. Samen met realtime ray tracing vormen ze de basis van het GeForce-gamingplatform, dat ongeëvenaarde prestaties en functies biedt voor games en gamers overal.

NVIDIA DLSS

AI zorgt voor een revolutie in gaming – van in-game physics en animatie simulaties tot real-time rendering en AI-ondersteunde uitzendfuncties. Aangedreven door speciale AI-processors op GeForce RTX GPU’s genaamd Tensor Cores, verhoogt NVIDIA DLSS de framesnelheden terwijl het prachtige, scherpe gamebeelden genereert en geeft gamers de prestatieruimte om ray-tracing-instellingen te maximaliseren en outputresoluties te verhogen. DLSS is beschikbaar in meer dan 25 games, en elke maand worden er meer toegevoegd.

NVIDIA Reflex-technologie vermindert de systeemvertraging (of inputvertraging), waardoor games gevoeliger worden en spelers in competitieve multiplayer-titels een extra voorsprong krijgen op de tegenstander. NVIDIA Broadcast is een reeks audio- en video-AI-verbeteringen, waaronder virtuele achtergronden, bewegingsregistratie en geavanceerde ruisverwijdering, die gebruikers kunnen toepassen op chats, Skype-oproepen en videoconferenties.

Alle NVIDIA GeForce GPU’s profiteren van GeForce Experience, een tool die door tientallen miljoenen gamers wordt gebruikt om game-instellingen te optimaliseren, gameplay op te nemen en te uploaden, gameplay te streamen, screenshots te maken en Game Ready Drivers te downloaden / installeren. De nieuwste functies zijn onder meer:

Met één klik automatische GPU Tuning: GeForce Experience ondersteunt GPU Tuning waarmee automatisch overklokprofielen kunnen worden gemaakt met behulp van een geavanceerd scanalgoritme.

Verbeterde in-game monitoring-overlay: de al robuuste in-game-overlay van GeForce Experience voegt nu prestatiestatistieken, temperaturen en latentiestatistieken toe, waaronder NVIDIA Reflex Latency Analyzer-statistieken.

Waar te koop?

De GeForce RTX 3060 Ti is vanaf 2 december verkrijgbaar vanaf €419,- als custom boards, inclusief stock-geklokte en in de fabriek overklokte modellen, van topaanbieders van uitbreidingskaarten zoals ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY en Zotac en als Founders Edition van NVIDIA. Zoek naar de GeForce RTX 3060 Ti GPU bij grote retailers en etailers, maar ook in spelsystemen van grote fabrikanten en toonaangevende systeembouwers over de hele wereld.

In geselecteerde landen ontvangen gamers die een nieuwe GeForce RTX 3060 Ti GPU of -systeem kopen tijdelijk een jaarabonnement op de NVIDIA GeForce NOW-cloudgameservice.