Livestream: volg hier de onthulling van de NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 en RTX 3090

Na maanden van geruchten gaat NVIDIA tijdens het GeForce Special Event op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd eindelijk de GeForce RTX 3080 en RTX 3090 onthullen. De nieuwe grafische kaarten zijn gebaseerd op de Ampere-architectuur en introduceren snellere prestaties, betere efficiëntie en nieuwe ray tracing-cores. Op deze pagina kun je de onthulling van de RTX 30-serie volgen door middel van een livestream.

NVIDIA GeForce RTX 30-serie

Het evenement wordt gepresenteerd door NVIDIA-ceo Jen-Hsun “Jensen” Huang en live uitgezonden op Twitch. We kunnen een reeks aankondigingen verwachten, waaronder nieuwe grafische kaarten, nieuwe gamefuncties en nieuwe technologieën om de ervaring in games verder te verbeteren.



Het is nog niet geheel duidelijk of NVIDIA alle kaarten voor de komende periode gaat onthullen, maar het is aannemelijk dat de volgende drie modellen in ieder geval worden gepresenteerd: GeForce RTX 3090, RTX 3080 en RTX 3070. Verder zal Huang de nieuwste innovaties van het bedrijf op het gebied van gaming en graphics belichten.

