‘Nintendo verwacht minder Switch-consoles te verkopen, mogelijk nieuwe voorraadproblemen’

Nintendo verwacht in het huidige fiscale jaar minder Switch-consoles in vergelijking met voorgaande jaren te verkopen. Volgens het rapport van de Japanse zakenkrant Nikkei is dat het gevolg van aanhoudende tekorten en de verstoring van logistieke netwerken.

Nintendo Switch

In 2022 verwacht het bedrijf ongeveer 20 miljoen Switch-consoles te verschepen. Dat is een daling van 10% in vergelijking met vorig jaar en ten opzichte van het uitermate succesvolle 2020 vallen de cijfers zelfs 30% lager uit. Nintendo maakte eerder dit jaar al bekend dat de daling van vorig jaar eveneens werd veroorzaakt door een gebrek aan chips en dat het succes van Animal Crossing: New Horizons in 2020 voor een enorme piek had gezorgd (28,83 miljoen verkochte consoles).

Nikkei schrijft dat de vraag naar de Nintendo Switch nog altijd sterk is en dat het bedrijf de productie wil opschroeven wanneer de leveringsproblemen zijn opgelost. De kans is echter niet groot dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Veel technologische bedrijven krijgen onvoldoende chips geleverd en wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen, verergerd door de inval van Rusland in Oekraïne, zullen de productie negatief beïnvloeden. In Nederland lijken de problemen momenteel mee te vallen, want de Switch OLED is uit voorraad leverbaar bij Bol.com, Amazon, BCC en Coolblue.

Ondanks alle problemen sinds de coronacrisis blijft de Nintendo Switch een groot succes voor het bedrijf. In februari werd bekendgemaakt dat het de bestverkochte Nintendo-console is met 103,54 miljoen verkochte exemplaren. De Wii vinden we terug op de tweede plek met 101,63 miljoen exemplaren. Op dit moment is de Nintendo DS met 154 miljoen stuks nog altijd het populairste stukje hardware dat het bedrijf heeft uitgebracht, gevolgd door de Game Boy met 118,69 miljoen verkochte exemplaren.