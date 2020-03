De Nintendo Switch was nog nooit zo scherp geprijsd: 249 euro bij Amazon.nl

De Nintendo Switch is alleen vandaag in de aanbieding bij Amazon Nederland. De grootste retailer is deze week na jaren van geruchten begonnen met de verkoop van al zijn producten in Nederland en de Nintendo Switch is een van de superdeals met een prijs van slechts 249 euro. Het gaat om de nieuwste versie met een sterk verbeterde accuduur. Wees er snel bij, want de Switch is vermoedelijk binnen enkele uren uitverkocht.

De Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur werd eind augustus wereldwijd gelanceerd. Deze revisie heeft een accuduur tussen 4,5 en 9 uur, terwijl dat bij het oude model tussen de 2,5 en 6,5 uur is. De verbeterde accuduur is te danken aan een zuinigere variant van de Tegra X1-soc van NVIDIA. Daarnaast is de nieuwe Switch voorzien van sneller werkgeheugen en een ander scherm.