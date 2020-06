Nintendo Switch kopen? Bij Amazon is weer nieuwe voorraad

Als je zoekt naar de Nintendo Switch dan ben je er vermoedelijk al achter gekomen dat de console nergens op voorraad is. We hebben daarnaast slecht nieuws, want volgens nieuwe rapporten zullen de tekorten niet op korte termijn worden opgelost. Op dit moment is het bijna onmogelijk om een Switch te vinden voor de reguliere prijs en dat is het resultaat van de toegenomen vraag vanwege het feit dat veel mensen verplicht thuis moeten zitten, beperkte productie en de komst van het uiterst populair Animal Crossing: New Horizons. In dit artikel zullen we de voorraadstatus van de console in de gaten blijven houden.

Nintendo Switch

In China zijn de meeste beperkingen weer opgeheven, echter betekent dat niet dat alle problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de Nintendo Switch ook zijn verdwenen. Nintendo is namelijk afhankelijk van leveranciers uit andere landen. Volgens Bloomberg worstelt Nintendo momenteel om essentiële componenten voor Switch-printplaten uit de Filipijnen en Maleisië te krijgen vanwege door de overheid opgelegde lockdowns.

De twee landen zijn van plan om de maatregelen binnenkort te verwachten en Nintendo-president Shuntaro Furukawa verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van de zomer zal verbeteren. Dat is doorgaans niet de periode waarin de meeste consoles worden verkocht. Hideki Yasuda, analist bij Ace Research Institute, sluit daarom niet uit dat er aan het einde van het jaar nieuwe tekorten zullen ontstaan omdat Nintendo niet in staat zal zijn om voldoende exemplaren te produceren voor het drukke najaar.

Mocht je niet langer kunnen wachten dan kun je ook kiezen voor de Nintendo Switch, die bij Bol.com en Amazon uit voorraad leverbaar is. Het grootste nadeel is dat je de Switch Lite niet kan aansluiten op het grote scherm, ook niet door een los dock aan te schaffen omdat de vereiste hardware simpelweg niet aanwezig is.

Update 12-06 (17:37) → De Nintendo Switch is weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood).

Update 28-05 (14:25) → Bij Bol.com is de Nintendo Switch in neon uit voorraad leverbaar. Bij Wehkamp op voorraad in neon.

Update 24-05 (13:28) → De Nintendo Switch is uit voorraad leverbaar bij Coolblue. BCC heeft de Nintendo Switch in neon op voorraad.

Update 07-05 (11:08) → De grijze Nintendo Switch is nu uit voorraad leverbaar bij Bol.com.

De Nintendo Switch Lite is uit voorraad leverbaar bij Bol.com en Amazon Nederland.

