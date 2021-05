‘Nintendo Switch (Pro) met 4k-ondersteuning en oled-scherm vervangt huidige versie’

Het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg claimt dat de nieuwe Switch Pro in september of oktober zal worden gelanceerd. Nintendo zou van plan zijn om de console tijdens zijn E3-evenement op 12 juni te onthullen, waarmee ontwikkelaars de kans wordt geboden om hun games te tonen op de nieuwe hardware. De vernieuwde Switch moet het huidige model vervangen en krijgt mogelijk een iets hogere prijs.

Nintendo Switch Pro

Volgens de bronnen van Bloomberg zal Nintendo al in juli beginnen met de assemblage van de nieuwe Switch en de console enkele maanden later uitbrengen. “Leveranciers hebben er vertrouwen in dat ze Nintendo’s orders kunnen vervullen ondanks de aanhoudende chip-tekorten”, stelt Bloomberg. “De productielijnen zijn beter voorbereid op de verandering van componenten en de onderdelen die Nintendo gebruikt ondervinden minder concurrentie dan die in de krachtigere consoles van zijn rivalen.”

De Switch Pro is naar verluidt uitgerust met een 7-inch oled-scherm van Samsung, terwijl de huidige Switch en Switch Lite het respectievelijk moeten doen met een 6,2- en 5,5-inch lcd-scherm. De resolutie van 1280 x 720 pixels zou ongewijzigd blijven. Het formaat van de Switch blijft eveneens ongewijzigd, omdat de bezels rondom het scherm worden verkleind om ruimte te maken voor het grotere scherm.

Het model zou daarnaast in dockmodus 4k-ondersteuning krijgen via NVIDIA’s DLSS-technologie. DLSS wordt momenteel door de NVIDIA RTX-gpu’s gebruikt en deze technologie pas kunstmatige intelligentie toe om de resolutie van games op te schalen. Het voordeel van DLSS is dat games op hogere resoluties worden weergegeven zonder dat het een groot effect heeft op de framerate en beeldkwaliteit. Bloomberg schrijft dat de technologie ook naar de Switch Pro wordt gebracht om games in dockmodus in 4k weer te geven. Ontwikkelaars zullen overigens DLSS-ondersteuning handmatig moeten toevoegen aan Switch-games en de technologie zal daardoor voornamelijk worden ingezet bij toekomstige titels.

Meerdere bronnen speculeren al geruime tijd dat Nintendo zich voorbereidt om in 2021 nieuwe Switch-hardware te lanceren. Het bedrijf zou ontwikkelaars hebben gevraagd om hun bestaande games 4k-ready te maken, ter voorbereiding op de nieuwe hardware. De komst van de nieuwe Switch zou ook de reden zijn waarom er in 2020 relatief weinig nieuwe exclusieve titels voor de Switch zijn uitgebracht.