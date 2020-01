‘Nintendo Switch Pro komt in 2020 uit’

Nintendo heeft volgens de Taiwanese publicatie DigiTimes plannen om in 2020 een nieuw Nintendo Switch-model op de markt te brengen. De consolemaker zou de nieuwe Switch willen voorzien van een behuizing gemaakt van aluminium en verbeterde hardware.

Nintendo Switch Pro

Het vernieuwde systeem wordt ergens in de zomer van 2020 verwacht, terwijl de productie aan het einde van het eerste kwartaal van start zou moeten gaan. Het nieuws komt overeen met een eerder rapport van Takashi Mochizuki van The Wall Street Journal. Mochizuki meldde in augustus dat “Nintendo ideeën heeft voor verdere updates van de Switch-lineup na twee nieuwe modellen om de levenscyclus van het platform te verlengen.” Het nieuws van Mochizuki bleek te kloppen, want in de tweede helft van 2019 lanceerde Nintendo een Switch met een verbeterde accuduur en de Switch Lite.

Er is geen concrete informatie beschikbaar over het potentiële komende model, maar sommige verwachten een Switch Pro. Dr. Serkan Toto, CEO van Kantan Games, adviesbureau in de game-industrie, vertelde dit aan GamesIndustry.biz. “Er is geen twijfel dat Nintendo in 2020 een ‘Switch Pro’ zal lanceren”, aldus Toto. De introductie van de Switch Pro zou een antwoord moeten zijn op de PS5 en Xbox Series X, die beide in het laatste kwartaal van 2020 zullen verschijnen.

Volgens Toto krijgt het model een adviesprijs van $399 en ondersteuning voor gaming in 4k. Anderen zijn echter sceptisch. IHS Markit Technology-analist Piers Harding-Rolls denkt niet dat er een Switch Pro wordt uitgebracht. De analist is van mening dat die kans aanzienlijk is afgenomen sinds de lancering van de verbeterde Switch en de Switch Lite. Hij verwacht desondanks dat 2020 het beste jaar van Nintendo zal zijn met betrekking tot de verkoop van Switch-hardware sinds de lancering in 2017.