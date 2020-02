Nintendo Switch Online krijgt in februari twee nieuwe SNES- en NES-games

Nintendo heeft bekendgemaakt dat er op 19 februari 2020 vier nieuwe games naar Nintendo Switch Online komen. Het gaat om twee NES- en SNES-games, die speelbaar zullen zijn met een Switch Online-abonnement.

De SNES-games zijn Pop’n Twinbee, de zesde vermelding in Konami’s kleurrijke Twinbee cute-em-up-serie en Namco’s Smash Tennis. In Smash Tennis is de bediening misschien eenvoudig, maar er is voldoende ruimte voor vaardigheden. Met sterke shots, zwakke shots, lobs en acht verschillende soorten tennisbanen kun je allerlei vaardigheden ontwikkelen en de diepe strategieën van tennis ontgrendelen. Beide spellen werden in het Engels vertaald en kwamen in zowel Europa als Japan uit, maar geen van beide gameseries kwam ooit echt van de grond.

Daarnaast komt de NES-game Shadow of the Ninja van Natsume en Eliminator Boat Duel naar de Switch. Kies ervoor om als een van de twee ninjamasters van de Iga-clan te spelen in Shadow of the Ninja en infiltreer je vijandige frontlinies. Beheers stealth-tactieken terwijl je extra wapens en power-ups vrijspeelt om de kwade keizer omver te werpen en zijn slechte rijk te vernietigen, solo of met een vriend. In Eliminator Boat Dual Kruip achter het stuur van een van de snelste machines op het water om in-game geld te verdienen.