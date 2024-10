Nintendo Switch OLED Super Mario Bros. Wonder-bundel nu te koop

Nintendo heeft in Nederlandse de Nintendo Switch OLED Super Mario Bros. Wonder-bundel uitgebracht. Deze set bevat de Switch met de game voorgeïnstalleerd en een jaarlidmaatschap voor Nintendo Switch Online. Je kan de bundel bestellen bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt, Coolblue, AllYourGames en NedGame.

Nintendo Switch OLED Super Mario Bros. Wonder-bundel

In Super Mario Bros. Wonder worden Mario en zijn vrienden uitgenodigd door prins Florian om naar het Bloemenrijk te komen. Maar zoals vaak in het Mushroom Kingdom, verloopt niet alles volgens plan. Bowser duikt op met zijn leger, steelt een wonderbloem en verandert zichzelf in een zwevend fort door te versmelten met het kasteel van prins Florian. Spelers moeten de krachten van de wonderbloem trotseren, die het hele Bloemenrijk in chaos stort, om Bowser te stoppen. De game introduceert een reeks nieuwe elementen, zoals wonderbloemen die de omgeving en gameplay veranderen. Spelers kunnen kiezen uit 12 verschillende personages en de game zowel lokaal als online met anderen spelen.

Verbeteringen OLED-model

De Nintendo Switch in kwestie biedt verschillende upgrades ten opzichte van eerdere versies. Zo beschikt het over een 7-inch OLED-scherm met levendige kleuren, een verstelbare standaard en een houder met ingebouwde LAN-poort. Het systeem heeft 64 GB aan opslagruimte en verbeterd geluid.

Nintendo Switch Online-abonnement

De bundel bevat ook een Nintendo Switch Online-abonnement van 12 maanden, waarmee spelers toegang krijgen tot online multiplayer in ondersteunde games, cloudopslag voor hun savegames en een groeiende collectie klassieke NES-, Super NES- en Game Boy-games. Nintendo Switch Online biedt daarnaast exclusieve aanbiedingen en toegang tot content die alleen voor leden beschikbaar is.