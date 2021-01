Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition nu beschikbaar voor pre-order

Spelers in heel Europa kunnen vanaf 26 maart in stijl op jacht gaan, want dan verschijnen de Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition en Nintendo Switch-Pro-controller Monster Hunter Rise Edition, tegelijk met de release van Monster Hunter Rise voor de Nintendo Switch, het nieuwste deel in Capcoms hooggeprezen action-RPG-serie. De console is nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com voor €399,99.

Monster Hunter Rise

De Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition heeft een dock met een afbeelding van Magnamalo, het vlaggenschipmonster van de game, terwijl de console zelf en de Joy-Con-controllers ook zijn versierd met afbeeldingen in Monster Hunter Rise-thema. Het systeem wordt geleverd inclusief een downloadcode voor Monster Hunter Rise plus de Deluxe Kit DLC en bonuscontent. De Nintendo Switch-Pro-controller Monster Hunter Rise Edition wordt apart verkocht en is ook voorzien van een fraai Magnamalo-design.

Een gratis demo van Monster Hunter Rise is verkrijgbaar tot 31 januari. Daarin kunnen spelers vier verschillende quests proberen, de nieuwe Wirebug- en Wyvern Riding-mogelijkheden gebruiken en oefenen met de 14 verschillende wapentypes van Monster Hunter Rise. Twee van deze quests kunnen ook samenwerkend met andere spelers gespeeld worden, zowel lokaal als online.