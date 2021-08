Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition kopen? Spoedig beschikbaar voor pre-order

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn vandaag aangekondigd voor de Nintendo Switch. Om de komst van de remakes te vieren wordt er ook een Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition uitgebracht.

Het is op dit moment nog niet mogelijk een pre-order voor de Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition te plaatsen, maar in de komende dagen wordt de console aangeboden bij Amazon.nl, Amazon.de, Amazon.fr, Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Wehkamp en NedGame. Alle shops waar de console nog niet is aangeboden worden schuingedrukt weergegeven.

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia Edition

De games verschijnen op 19 november, terwijl de speciale uitvoering van de Switch Lite op 5 november wordt gelanceerd. Het uiterlijk van de console komt overeen met die van de speciale editie van de DS Lite. Beide consoles hebben een vergelijkbare zwarte afwerking, een gouden tekening van Palkia aan de linkerkant en een zilveren tekening van Dialga aan de rechterkant.

“Deze speciale Nintendo Switch Lite is aangekleed met artwork van de Legendary Pokémon Dialga & Palkia, wat doet denken aan een speciale Nintendo DS Lite Onyx Dialga & Palkia Edition die in 2006 werd uitgebracht om aan te sluiten bij de lancering van het originele spel”, aldus Takato Utsunomiya, ceo van The Pokémon Company.