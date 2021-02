Nintendo Switch krijgt Splatoon 3, Fall Guys: Ultimate Knockout, Mario Golf, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en heel veel meer

In de afgelopen Nintendo Direct-presentatie heeft Nintendo meer dan 30 games onthuld die naar de spelsystemen in de Nintendo Switch-familie komen. Veel van de getoonde games worden al voor de zomer uitgebracht! De klapper van de ongeveer 50 minuten durende presentatie was de onthulling van Splatoon 3, een nieuwe game in de kleurrijke serie, dat in 2022 naar de Nintendo Switch komt.

Nintendo Direct

Ander belangrijk nieuws uit de Nintendo Direct was de onthulling van Pyra/Mythra uit Xenoblade Chronicles 2 als de nieuwe speelbare DLC-vechter voor Super Smash Bros. Ultimate – de vierde van de zes vechters in Fighters Pass 2. Ook werden diverse andere Nintendo-games aangekondigd, zoals The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, dat beschikt over nieuwe besturingsopties; Mario Golf: Super Rush, de nieuwste telg binnen de Mario Golf-serie met nieuwe spelstanden en bewegingsbesturing; en Miitopia, een game waarin aanpasbare Mii-personages de hoofdrol spelen in een avontuur dat je zelf kunt vormgeven.

De propvolle Nintendo Direct-presentatie deed bovendien vele nieuwe games uit de doeken, waaronder Project TRIANGLE STRATEGY (voorlopige titel), een nieuwe tactische RPG van SQUARE ENIX; Fall Guys: Ultimate Knockout, waarin spelers strijden om de kroon; Star Wars: Hunters, een gratis te spelen online-multiplayergame die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen in Star Wars™: Return of the Jedi en Star Wars™: The Force Awakens; World’s End Club van de makers van de Danganronpa-serie; DC Super Hero Girls: Teen Power, een actiegame die is gebaseerd op de animeshow; en een gamecardversie van het populaire Hades.