Nintendo Switch Direct: Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG en heel veel meer

Nintendo heeft vandaag tijdens de recente Nintendo Direct-videopresentatie voor de Nintendo Switch een groot aantal nieuwe titels gepresenteerd. De hoogtepunten van de presentatie zijn een langverwachte game in de Super Mario Bros.-serie genaamd Super Mario Bros. Wonder, dat op 20 oktober 2023 wordt uitgebracht en de eerste nieuwe game in meer dan 10 jaar is. Daarnaast keert Super Mario RPG terug met nieuwe graphics op 17 november. Luigi’s Mansion 2 krijgt een visueel verbeterde versie voor de Nintendo Switch, gepland voor een release in 2024. Bovendien staat er ook een game met prinses Peach in de hoofdrol op het programma, die eveneens in 2024 zal verschijnen.

Nintendo Direct – juni 2023

Een andere opvallende aankondiging tijdens de presentatie was Mario + Rabbids Sparks of Hope – The Last Spark Hunter, de tweede betaalde DLC voor het tactische avonturenspel, die vandaag wordt uitgebracht. Daarnaast werden het nieuwe circuit Badderbaan en drie extra personages uit het Paddenstoelenrijk aangekondigd als onderdeel van set 5 van de DLC Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas: Petey Piranha, Wiggler en Kamek.

Verder werden er nog meer titels onthuld, waaronder Detective Pikachu Returns, een filmische avonturengame vol mysterie en cafeïne, die op 6 oktober verschijnt. WarioWare: Move It! is een nieuwe toevoeging aan de WarioWare-serie, waarin spelers hun hele lichaam moeten gebruiken om razendsnelle microgames te voltooien, met een release op 3 november. Ook werd er nieuwe informatie vrijgegeven over Pikmin 4, met onder andere de toevoeging van nachtexpedities en gloei-Pikmin, gepland voor een release op 21 juli. Als kers op de taart kondigde Nintendo aan dat er vanaf 29 juni een demo van Pikmin 4 beschikbaar zal zijn in de Nintendo eShop, evenals HD-versies van het originele Pikmin 1 en Pikmin 2 voor de Nintendo Switch, die vandaag zowel afzonderlijk als in een bundel verkrijgbaar zullen zijn in de Nintendo eShop.

Naast de releases van het Japanse werden ook verschillende games van Nintendo’s ontwikkel- en uitgeverpartners van over de hele wereld in de schijnwerpers gezet. De verzameling actie-avonturengames Batman: Arkham Trilogy, met de iconische beschermer van Gotham City in de hoofdrol, kreeg speciale aandacht. Ook werd Palia aangekondigd, een gezellige multiplayer-avonturensimulatie waarin spelers hun idyllische droomleven kunnen creëren. DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince belooft een episch verhaal vanuit het perspectief van een bekende schurk. Ten slotte werd Persona 5 Tactica onthuld als een spannend nieuw avontuur met de Phantom Thieves.

De onderstaande games komen allemaal voorbij in de Nintendo Direct van woensdag 21 juni 2023.

Super Mario Bros. Wonder is de volgende evolutie van zijwaartsscrollende Super Mario Bros.-games in 2D. In deze game kunnen spelers wonderbloemen aanraken, waardoor er wonderlijke dingen gebeuren en de gameplay op onverwachte manieren verandert. Daarnaast worden prinses Peach, Daisy en Yoshi speelbare personages en introduceert de game een nieuwe power-up waarmee Mario in Olifant-Mario kan veranderen. Super Mario Bros. Wonder wordt op 20 oktober uitgebracht.

Super Mario RPG keert terug met bijgewerkte graphics. Duik in een RPG-avontuur met Mario, Bowser, prinses Peach, Mallow en Geno, waarbij ze samenwerken om de bende van Schmidt te stoppen en zeven sterren terug te halen. Super Mario RPG wordt op 17 november uitgebracht.

Daarnaast is er een visueel verbeterde versie van Luigi’s Mansion 2 in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. In deze game moet Luigi de moed bijeenrapen om de Schaduwvallei te redden. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.

Prinses Peach krijgt haar eigen nieuwe game, die in 2024 wordt uitgebracht. Details worden later onthuld.

Pikmin 4, een avonturengame waarin spelers het reddingsteam vormen en samenwerken met de plantachtige wezentjes genaamd Pikmin, landt op 21 juli op de Nintendo Switch. Een demo van Pikmin 4 is vanaf 29 juni beschikbaar in de Nintendo eShop. Bovendien worden Pikmin 1 en Pikmin 2 in HD-versies uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet wordt de tweedelige DLC The Hidden Treasure of Area Zero uitgebracht, met meer Pokémon, omgevingen en verhalen. Deel 1 wordt in de herfst van 2023 uitgebracht en deel 2 in de winter van 2023.

Detective Pikachu keert terug in een nieuwe game genaamd Detective Pikachu Returns. Spelers werken samen met Pikachu om mysteries op te lossen in Ryme City. De game wordt op 6 oktober uitgebracht.

WarioWare: Move It! is de nieuwste WarioWare-game waarin spelers microgames voltooien met behulp van de Joy-Con-controllers. De game wordt op 3 november uitgebracht en ondersteunt lokaal multiplayer voor maximaal vier spelers.

Er komen nieuwe amiibo van Zelda en Ganondorf voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Deze worden in de winter van 2023 uitgebracht.

Mario Kart 8 Deluxe krijgt een circuit-uitbreidingspas met nieuwe circuits en personages. Set 5 met het circuit Badderbaan en nieuwe personages komt deze zomer naar de Nintendo Switch. De uitbreidingspas bestaat uit in totaal zes sets die vóór het einde van 2023 worden uitgebracht.

Splatoon 3 kondigt een nieuw Splatfest aan waarin spelers strijden voor hun favoriete ijsmaak. Er worden ook Europese toernooien voor Splatoon 3 en het Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023 gehouden.

Europese toernooien: na een afwezigheid van vier jaar keert het Europees Kampioenschap Splatoon terug. Teams uit twaalf regio’s in Europa strijden tegen elkaar in regionale Splatoon 3-toernooien, bestaande uit Grondoorlogen en chaosgevechten. De winnende teams uit elke regio zullen uiteindelijk doorgaan naar de Europese finale, die later dit jaar in Frankfurt, Duitsland, zal plaatsvinden. Nintendo heeft ook aangekondigd dat het Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023 binnenkort zal plaatsvinden. Houd de sociale media van Nintendo in de gaten voor meer informatie over deze toernooien.

Batman: Arkham Trilogy: Rocksteady’s veelgeprezen Batman: Arkham-trilogie komt als één compleet pakket naar de Nintendo Switch, inclusief alle DLC. Beleef het verhaal van Batman in Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City en Batman: Arkham Knight. Verken de straten en luchtruim van Gotham City in deze ultieme en complete Batman-ervaring, die deze herfst exclusief op de Nintendo Switch beschikbaar zal zijn.

Palia is een gezellige, gratis te spelen avonturensimulatie waarin spelers een adembenemende wereld kunnen verkennen en hun droomleven en -thuis kunnen creëren. Ontdek de mysteries van dit avontuur en ontmoet nieuwe vrienden, zowel in de game als van over de hele wereld. Creëer je personage en verzamel materialen om je ideale thuis vorm te geven. Palia is een knusse MMO waarin vrienden elkaars huizen kunnen bezoeken en samen op avontuur kunnen gaan in een warme en vriendelijke community. Palia wordt deze winter uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope The Last Spark Hunter is de nieuwste betaalde DLC voor Mario + Rabbids Sparks of Hope. In dit avontuur reizen Mario en zijn vrienden naar een muzikale planeet vol nieuwe gebieden en vijanden. Verken de pracht en gevaren van deze melodische wereld. The Last Spark Hunter is nu beschikbaar. Daarnaast is er een demo van de hoofdgame beschikbaar in de Nintendo eShop.

DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince volgt het verhaal van Psaro, een vervloekte prins, en zijn metgezel Rose terwijl ze door het demonenrijk Nadiria reizen. Ga op zoek naar monsters, combineer ze om sterkere bondgenoten te creëren en neem het op tegen vijanden met je droomteam. DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince komt op 1 december naar de Nintendo Switch.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1: de oorsprong van stealth-actiegames komt naar de Nintendo Switch. Beleef het spannende, filmische verhaal van de METAL GEAR-serie terwijl je vijandelijke basissen infiltreert en je missies voltooit om grootschalige oorlogen te voorkomen die worden veroorzaakt door massavernietigingswapens. Deze geweldige collectie bevat Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater, samen met de games waarmee de serie is begonnen: Metal Gear en Metal Gear 2: Solid Snake, evenals de NES-versies van Metal Gear en Snake’s Revenge. Als kers op de taart bevat de collectie een schat aan bonuscontent. Bereid je voor om Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 te ervaren, die op 24 oktober wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Mis het niet en plaats vandaag nog je pre-order in de Nintendo eShop. Ook afzonderlijke aankopen van Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater zullen beschikbaar zijn in de Nintendo eShop.

Sonic Superstars: sprint mee met Sonic en zijn vrienden door de betoverende Northstar Islands in dit gloednieuwe, razendsnelle, zijwaarts scrollende 2D-platformspel. Verken twaalf adembenemende nieuwe zones als een van de vier speelbare personages en maak je klaar voor de terugkeer van een oude aartsvijand. Ontketen zeven nieuwe Emerald-krachten en ontdek dynamische manieren om te bewegen en aan te vallen, zoals het beklimmen van watervallen en het oproepen van een leger klonen. Voor het eerst in de serie kun je de hele campagne met vrienden spelen in de lokale coöpstand voor maximaal vier spelers. Bundel je krachten tegen Dr. Eggman en Fang wanneer Sonic Superstars deze herfst naar de Nintendo Switch komt.

De populaire muziekvideogamefranchise is terug en beter dan ooit met de nieuwe editie: Just Dance 2024 Edition. Dans op 40 nummers, variërend van de nieuwste hits tot bekende klassiekers. Speel online en lokaal met maximaal vijf vrienden en familieleden en ervaar samen een enerverend dansfeest. Elke nieuwe seizoen brengt nieuwe content, waaronder nieuwe nummers, speciale progressie-tracks en beloningen. Win avatars, achtergronden, naamplaatjes en aliassen om je Dancer Card aan te passen en je persoonlijkheid in de game te laten zien. Bovendien ontvang je bij de Nintendo Switch-versie van de game een maand gratis toegang tot de streamingservice Just Dance+, waarmee je kunt genieten van honderden nummers en exclusieve seizoensgebonden voordelen. Zet je dansschoenen op en bereid je voor op Just Dance 2024 Edition, die op 24 oktober wordt uitgebracht.

MythForce: verken crypten en kastelen met je vrienden in deze first-person melee-roguelike geïnspireerd op zaterdagochtendcartoons. Trotseer in je eentje de kerker of bundel je krachten met maximaal drie vrienden in online coöp*5 om de Cursed Lands te doorkruisen. Het is jouw taak om de kwaadaardige Deadalus te stoppen, maar dat wordt geen eenvoudige opgave. Gebruik middeleeuwse wapens en legendarische magie om hordes vijanden te verslaan. MythForce wordt dit jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Penny’s Big Breakaway: betreed het kleurrijke Macaroon in dit 3D-platformavontuur van het team achter Sonic Mania. Speel als Penny en haar nieuwe geanimeerde metgezel Yo-Yo en voer stijlvolle, acrobatische trucs uit om te ontsnappen aan de norse keizer Eddie en zijn leger van opdringerige pinguïns in de verhaalmodus. Maak Yo-Yo sterker om Penny te beschermen en test je speedrun-vaardigheden in de Time Attack-modus om speciale items te ontgrendelen en geheime levels te voltooien. Penny’s Big Breakaway wordt begin volgend jaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Fae Farm: betreed een magische wereld in deze gezellige multiplayer farming-sim-RPG. Bouw, cultiveer en decoreer je gedeelde huis om het uit te breiden, en verken het magische eiland Azoria. Creëer je eigen personage en vorm je eigen avontuur met nieuwe outfits en decoraties voor je boerderij. Hoe gezelliger je huis is, hoe meer beloningen je ontgrendelt! Werk samen met maximaal vier spelers lokaal4 of online5 om een magische boerderij te cultiveren. De exclusieve console-release van Fae Farm vindt plaats op 8 september voor de Nintendo Switch. Spelers die de game vooraf bestellen in de Nintendo eShop, ontvangen het exclusieve Cozy Cabin Variety Pack.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R: Nintendo-spelers kunnen nu de visueel spectaculaire en verbluffende gevechten van de tweede game uit de STAR OCEAN-serie ervaren. Na een mislukte missie strandt officier Claude op een onontwikkelde planeet, waar hij Rena ontmoet, die over mystieke krachten beschikt. Speel als Claude of Rena en neem beslissingen die van invloed zijn op je lot. STAR OCEAN THE SECOND STORY R is een volledige remake van de science-fantasy-RPG uit 1998 en biedt prachtige graphics waarin 3D-omgevingen worden gecombineerd met 2D-pixelpersonages. Daarnaast kun je met nieuwe gevechtsopties strategisch toeslaan. STAR OCEAN THE SECOND STORY R wordt op 2 november uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Persona 5 Tactica: The Phantom Thieves zijn terug in deze tactische spin-off van Persona 5. Stel je eigen heldenteam samen en beleef een nieuw verhaal in het bekende Persona-universum. Nadat de Phantom Thieves in levensgevaar verkeren, worden ze gered door een mysterieuze revolutionair die hen een deal aanbiedt in ruil voor hun hulp. Kies uit acht speelbare personages om een team van drie helden te vormen. Rust je team uit met een arsenaal aan wapens en neem het op tegen de legers van het regime in turn-based gevechten. Een emotionele opstand begint wanneer Persona 5 Tactica op 17 november wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Vampire Survivors: de demonen zijn aangekomen en ontsnappen is geen optie meer. Probeer 30 minuten te overleven terwijl je wordt aangevallen door steeds sterker wordende monsters. Verzamel schatten van verslagen vijanden om upgrades te krijgen en de dood te ontwijken. Speel ook met maximaal vier spelers*4 tegelijk in de lokale coöp-modus. Zal het jou lukken? Ontdek het op 17 augustus wanneer Vampire Survivors wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Silent Hope: zeven zwijgzame krijgers moeten samenwerken om de afgezonderde koning te vinden. Duik in de continu veranderende kerkers van de Abyss met deze actie-RPG en neem deel aan gevechten met zeven stille helden, elk met hun eigen vaardigheden en vechtstijlen. Na elke run keer je terug naar het basiskamp om betere uitrusting te maken, dieper in de Abyss te duiken en sterker te worden om de uitdagende bazen uit de diepte te verslaan. Silent Hope wordt op 3 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Headbangers Rhythm Royale: neem het online*5 op in deze ritmische battle royale en probeer als laatste vogel over te blijven. Maximaal 30 spelers kunnen strijden in meer dan 20 muzikale minigames. Schud met je staartveren in deze muzikale uitdaging wanneer Headbangers Rhythm Royale op 31 oktober naar de Nintendo Switch komt.

Gloomhaven: leid je huurlingen naar rijkdom of een zekere dood in deze adaptatie van het populaire bordspel, met turn-based kaartgevechten en RPG-elementen. Verken vervloekte kerkers met schimmige huurlingen – kies uit 17 verschillende personages en beheers meer dan 1000 unieke vaardigheden. Verfijn je deck, maak synergieën en voltooi een continu veranderende uitdaging waar elke keuze telt. Gloomhaven wordt op 18 september uitgebracht voor de Nintendo Switch. Pre-orders voor de Mercenaries Edition en Gold Edition zijn nu beschikbaar in de Nintendo eShop.

Manic Mechanics: werk samen met je vrienden*4 *5 in deze chaotische coöp-game waarin je reizende monteurs speelt die voertuigen razendsnel moeten repareren om punten te verdienen en door het dorpje Octane Isle te racen. Repareer zoveel mogelijk auto’s, trucks, helikopters (en trekkers, onderzeeërs en ufo’s…) voordat de tijd om is. Hoe sneller je werkt, hoe chaotischer het wordt – lekkende brandstof, exploderende banden, robots met kortsluiting, op hol slaande koeien en zelfs buitenaardse wezens die voor chaos zorgen. Ga naar de werkplaats met je crew wanneer Manic Mechanics op 13 juli zijn console-debuut maakt op de Nintendo Switch. Pre-orders zijn later vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED: De wildste auto’s ter wereld zijn terug en zorgen voor nog meer plezier! Duik in de race-actie met meer dan 130 voertuigen en voer waanzinnige stunts uit om obstakels te ontwijken, afsnijroutes te vinden en je rivalen van de baan te beuken. Laat je creativiteit de vrije loop bij het aanpassen van je voertuigen en het bouwen van je eigen tracks. Race lokaal met vrienden in split-screen coöp4 of ga online5 en speel met maximaal twaalf spelers tegelijk. Kruip achter het stuur wanneer deze game op 19 oktober naar de Nintendo Switch komt.