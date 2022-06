Nintendo Switch Direct op woensdag 22 juni staat in het teken van Xenoblade Chronicles 3

Kijk op woensdag 22 juni om 16:00 uur naar een Xenoblade Chronicles 3 Direct-presentatie die ongeveer 20 minuten aan informatie bevat over het RPG-avontuur dat binnenkort naar de Nintendo Switch komt.

Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 voor de Nintendo Switch verschijnt eerder dan verwacht. De game zou oorspronkelijk worden uitgebracht in september 2022, maar komt nu een paar maanden eerder, namelijk op 29 juli 2022. In deze nieuwste game in de langlopende RPG-serie gaan spelers op een episch avontuur waarin een verhaal wordt verteld met “leven” als het centrale thema, terwijl de toekomsten van de twee voorgaande games in de Xenoblade Chronicles-hoofdreeks met elkaar worden verbonden.

Spelers kruipen in de huid van de hoofdpersonages Noah en Mio en bevinden zich te midden van een conflict tussen de naties Keves en Agnus. Zes personages uit deze twee naties bundelen hun krachten om de waarheid achter deze strijd aan het licht te brengen, en zetten hun zinnen op Swordmarch, een land dat door een gigantisch zwaard wordt gespleten.

De recent verschenen trailer onthulde de achtergrond van de reis in Aionios, een uitgestrekte wereld vol natuurschoon, en doet nieuwe details over het gevechtssysteem uit de doeken:

Vecht met tot wel zeven personages: Net als in vorige Xenoblade Chronicles-games, beginnen gevechten door in het veld direct de confrontatie aan te gaan met vijanden. Spelers kunnen het team van Noah besturen, bestaande uit zes personages, plus extra personages die ze tijdens het avontuur ontmoeten. Elk personage heeft een eigen rol in het gevecht, wat diverse strategische mogelijkheden biedt.

Wijzig de klassen: Noah is een zwaardvechter, gespecialiseerd in het vechten van dichtbij, en Mio is een Zephyr, iemand die de aandacht van de vijand trekt en aanvallen ontwijkt. Elk personage heeft dus een eigen klasse met eigen krachten en vaardigheden. Verderop in het avontuur kunnen spelers de klassen van personages wijzigen en hun team dus naar wens aanpassen.

Nieuw Interlink-systeem: Elk van de tag-team-paren (Noah en Mio, Lanz en Sena, Eunie en Taion) kan gebruikmaken van het Interlink-systeem als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ze smelten dan samen tot een reusachtige vorm die Ouroboros wordt genoemd. Elke Ouroboros beschikt over sterke aanvallen, en het kiezen van het juiste moment om te transformeren kan bepalend zijn voor de uitkomst van een gevecht.

Er wordt ook een Collector’s Edition van de game uitgebracht, die exclusief verkrijgbaar zal zijn in de My Nintendo Store. Daarin zit verpakkingsartwork van Masatsugu Saito, een concept-artbook (hardcover, in kleur) met meer dan 250 pagina’s en een steelcase voor de card van de game. Op een later moment wordt er meer informatie gegeven over de Collector’s Edition.