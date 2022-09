Nintendo Switch in de aanbieding voor 310 euro (september 2022)

Zoek je naar de Nintendo Switch met oled-scherm voor een scherpe prijs? Bij Amazon Nederland is de console momenteel in de aanbieding voor slechts €310. We hebben de console nog niet vaak voor een dergelijke prijs gezien en bij de concurrentie is het model vanaf €338 verkrijgbaar. Het is niet exact duidelijk hoelang de deal beschikbaar blijft, echter zijn dergelijke aanbiedingen doorgaans niet lang beschikbaar, dus weer er snel bij.

De Nintendo Switch met oled-scherm is qua afmetingen nagenoeg vergelijkbaar met het vorige model, maar is voorzien van een groter 7-inch scherm. De oled-technologie zorgt voor betere zwartwaarden, intense kleuren en een hoog contrast. Het Japanse bedrijf heeft het model ook uitgerust met een nieuwe brede verstelbare standaard voor de tafelmodus, een nieuwe houder met een geïntegreerde LAN-poort, 64 GB opslaggeheugen en verbeterde audio voor de handheld- en tafelmodus. Het is met deze versie ook mogelijk om op de televisie te spelen en de Joy-Cons te delen om samen te spelen.