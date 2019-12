Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur en Luigi’s Mansion 3 voor slechts 314 euro

Amazon heeft een mooie aanbieding gelanceerd voor consumenten die van plan zijn om een Nintendo Switch aan te schaffen. De nieuwe Nintendo Switch (2019) met verbeterde accuduur wordt namelijk voor €314,97 aangeboden bij Amazon. Daar blijft het echter niet bij, want je ontvangt ook nog eens de game Luigi’s Mansion 3 cadeau. De Nintendo Switch wordt aangeboden in de kleuren grijs en neon. Het is bij Amazon mogelijk om af te rekenen met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. De console wordt gratis thuisbezorgd. Wees er snel bij, want deze aanbiedingen verlopen doorgaans snel.

Er is daarnaast een nieuwe Mario Kart 8 Deluxe-bundel uitgebracht met de Nintendo Switch (2019). Deze bundel is nu beschikbaar bij NedGame voor €329 en dat is een prachtige prijs gezien het feit dat de console normaal al €319 kost en Mario Kart 8 Deluxe voor €49,99 wordt aangeboden.

In Nederland is de Nintendo Switch Lite ook in de aanbieding. De console van Nintendo is op dit moment voor 195 euro beschikbaar bij Amazon en Bol.com. Je kan kiezen uit de kleuren grijs, turquoise en geel.