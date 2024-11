Nintendo Music-app brengt soundtracks naar je smartphone

Nintendo heeft vandaag een nieuwe app voor iOS en Android uitgebracht: Nintendo Music. Deze app brengt soundtracks van populaire games zoals Super Mario Bros, The Legend of Zelda Breath of the Wild en Splatoon 3 naar je telefoon of tablet. Als je lid bent van Nintendo Switch Online, kun je deze gratis gebruiken en meer dan 40 jaar aan muziek van het Japanse bedrijf ontdekken.

Nintendo Music

De Nintendo Music-app biedt een bibliotheek met soundtracks van Nintendo-games. Gebruikers kunnen niet alleen streamen, maar ook tracks downloaden om offline te gebruiken. Handig voor wie graag op de achtergrond muziek wil afspelen: je kunt nummers in een loop zetten of verlengen naar 15, 30 of 60 minuten voor een ononderbroken ervaring. Gebruikers hoeven zich daarbij niet druk te maken om spoilers, omdat soundtracks die bepaalde momenten kunnen spoilen uit de lijsten gefilterd kunnen worden.

Daarnaast kunnen gebruikers persoonlijke afspeellijsten maken en deze delen of gebruikmaken van de samengestelde afspeellijsten van Nintendo zelf. Op basis van je speelgeschiedenis op de Nintendo Switch krijg je bovendien muziek aanbevolen die bij jouw favoriete games past. Regelmatig wordt er nieuwe muziek aan de app toegevoegd.

Nintendo Music is nu beschikbaar in Europa voor Nintendo Switch Online-leden en Switch Online + Uitbreidingspakket-leden. Naast deze app krijgen abonnees toegang tot online multiplayer, een verzameling klassieke games, speciale producten en exclusieve kortingen.