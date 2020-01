Nintendo laat Super Mario Maker 2-gebruikers nu 100 levels uploaden

Je kunt nu nog meer levels uploaden naar je Super Mario Maker 2-account. Nintendo heeft deze functie toegevoegd vanwege het behalen van de mijlpaal van 10 miljoen door gebruikers gemaakt levels in Super Mario Maker 2.

Alle bezitters van de game kunnen nu maximaal 100 levels op hun naam zetten, een toename van 64. De nieuwe limiet zou makers moeten helpen die regelmatig nieuwe levels toevoegen. Nintendo kondigde het nieuws aan in een tweet:

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 7, 2020