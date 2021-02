Nintendo introduceert op 17 februari vier nieuwe games voor Switch Online

Nintendo heeft bekendgemaakt dat er deze maand vier nieuwe games aan Switch Online worden toegevoegd. Het gaat om Fire ’n Ice (NES), Doomsday Warrior (SNES), Prehistorik Man (SNES) en Psycho Dream (SNES) voor de dienst. Deze titels zijn vanaf 17 februari speelbaar voor iedereen met een Switch Online-abonnement.

Four more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 2/17!

Super NES – Nintendo Switch Online:

・Doomsday Warrior

・Psycho Dream

・Prehistorik Man

NES – Nintendo Switch Online:

・Fire ‘n Ice pic.twitter.com/ObOk5uyw2t

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 10, 2021