Nintendo Game & Watch nu te koop in Nederland

Het originele Game & Watch-systeem verscheen in 1980 in Japan en was de eerste handheld gaming-console van Nintendo. Nu kan iedereen dit stukje geschiedenis in handen krijgen met een gloednieuwe uitgave in de serie – Game & Watch: Super Mario Bros. is verkrijgbaar vanaf 13 november. Deze limited edition is nu uit voorraad leverbaar bij de volgende shops: Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en Amazon.

Nintendo Game & Watch

Het Game & Watch: Super Mario Bros.-systeem bevat de klassieke games Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan uitgebracht als Super Mario Bros. 2) en een speciale versie van Ball met een Mario-makeover. Dankzij de toegevoegde richtingsknop voelt de besturing nauwkeuriger dan ooit.

Een leuke extra functie voor zowel nieuwkomers als terugkerende spelers is de Infinite Mario-stand. Wanneer je Super Mario Bros. of Super Mario Bros.: The Lost Levels begint terwijl je de A-knop houdt ingedrukt, activeer je deze stand, die spelers de moeilijkste stages laat proberen met eindeloos veel Mario’s, dus zonder zorgen om GAME OVER te gaan. Spelers kunnen de Infinite Mario-stand verlaten door het menu te openen met de PAUSE/SET-knop en voor RESET GAME te kiezen.

De inbegrepen digitale klok speelt terwijl de tijd verstrijkt 35 verschillende animaties af, inclusief gastoptredens van Mario’s vrienden en vijanden.