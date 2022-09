Nintendo Direct-livestream aangekondigd voor dinsdag 13 september

Op dinsdag 13 september wordt er een nieuwe Nintendo Direct uitgezonden. Dat komt overigens niet als een complete verrassing, want vorige week werd al gesuggereerd dat het Japanse bedrijf remasters van twee Zelda-games en Metroid Prime zou willen aankondigen. Volgens Nintendo duurt de aankomende Nintendo Direct-livestream ongeveer 40 minuten en richt de informatie zich voornamelijk op Nintendo Switch-games die deze winter worden uitgebracht. De livestream is vanaf 16:00 Nederlandse tijd beschikbaar.

De livestream zou onder andere Switch-versies van The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en The Wind Waker HD bevatten. Het gerucht was afkomstig uit de Game Mess-podcast met GamesBeat-journalist Mike Minotti en de doorgaans goed geïnformeerde Jeff Grubb. Er bleek in ieder geval geen woord aan gelogen te zijn. “Het staat 100% vast dat er in september een Nintendo Direct verschijnt”, aldus Grubb. “Ik verwacht dat er veel over Zelda zal worden gesproken, ik denk dat dit een belangrijke Zelda-presentatie voor Nintendo gaat worden.” Naast de twee Zelda-games zou Nintendo ook de remaster van Metroid Prime en de definitieve naam van The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 willen presenteren.