Nieuwe Xbox Series X voorraad bij Coolblue beschikbaar via loting

Xbox Series X is ruim een jaar na de lancering nog altijd niet uit voorraad leverbaar en de kans dat dit spoedig gaat veranderen is uitermate klein. Er is groot tekort aan chips en andere componenten, waardoor Microsoft en Sony simpelweg niet aan de aanhoudende vraag naar de nieuwe consoles kunnen voldoen. Er is deze week desondanks ook goed nieuws, want bij Coolblue kun je je weer inschrijven voor een loting.

Coolblue kiest voor een loting, omdat er simpelweg te weinig voorraad is voor iedereen. Xbox Series X is beschikbaar met Halo Infinite of Forza Horizon 5. Je kan je via de app inschrijven voor beide bundels, maar gebruik niet meer dan één e-mailadres. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd. Er zijn in totaal 500 exemplaren van de Xbox Series X op voorraad en de gelukkigen worden willekeurig gekozen uit alle aanmeldingen.

De loting sluit op 9 december om 10:00 en tot die tijd worden inschrijvingen toegelaten. Op dezelfde dag ontvang je per e-mail de uitslag van de loting.